Opinó la consejera regional Prof. Janet Reátegui.



Frente a la drástica medida adoptada por la jueza María Esther Ruiz, de aceptar el pedido del ministerio público de prisión preventiva por 9 meses para la alcaldesa Jane Donayre, mientras profundiza en sus investigaciones.

“Empezó la justicia. No es fácil tomar la decisión de ser autoridad y respetar la plata del pueblo. Se les hace complicado cuando se tiene un entorno que no contribuye a llevar a cabo una gestión transparente, con voluntad a favor del pueblo.

Lo que está pasando con la alcaldesa, será un precedente para que nadie meta las manos en el presupuesto público. Si no robaran la plata alcanzaría para hacer obras y otras acciones en beneficio de los ciudadanos” opinó la consejera.

HIZO VISITA INOPINADA A ALMACÉN DONDE SE ACUMULA MOBILIARIO ESCOLAR.

Ayer en horas de la mañana, la consejera regional llegó hasta el local de la empresa “Madera-Carpintería-Benjamín”, ubicada por la Av. Participación, a la altura del Grifo Max. Lo hizo acompañada de una de las secretarias del consejo regional y un policía para levantar el acta respectiva.

Al interior del ambiente se pudieron observar miles de carpetas escolares, así como puertas y marcos; cuyo proceso habría sido ganado por la empresa hace meses por unos 5 millones de soles. Sin que hasta la fecha hayan entregado el mobiliario. Siendo que existen sendas instituciones educativas que no cuentan con el mobiliario escolar básico.

“He tenido conocimiento que hay gran cantidad de mobiliario escolar pagado por el gobierno regional para luego ser distribuidos en los colegios. Pero mire cómo están, todos almacenados sin visos de ser terminados dentro de poco y ya estamos llegando casi al medio año escolar.

Conocemos que Gerfor fue el responsable de lanzar el proceso a un monto de 5 millones de soles y hasta la fecha no se han entregado. Lo que ocasiona un retraso grande, muchas instituciones están necesitando mobiliario.

Estamos averiguando todo, los representantes de la empresa quiénes son y por qué siguen las carpetas acá” habló Reátegui.