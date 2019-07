“Decir que el desfalco al Sub Cafae fue de 20 millones de soles, es un escándalo”

Refirió Virgilio Chávez Bardales, secretario general del sindicato de educación superior y miembro del directorio del Sub Cafae-Educación.

En principio se le consultó sobre el viaje que realizaron varios funcionarios del Sub Cafae a Lima, así como miembros del directorio a una “premiación”. El Sub Cafae de educación maneja el dinero de los docentes, administrativos, auxiliares, cesantes y jubilados del sector; por lo que mínimamente se esperaría un poco de cordura a la hora de hacer gastos inoficiosos como una premiación intrascendente.

Chávez Bardales, respondió que él no fue porque había fallecido su señora madre. “La invitación era para todos los miembros del sub cafae porque una empresa había considerado como bueno el rendimiento del trabajo financiero que se hace acá”, respondió el secretario.

¿Buen trabajo pese a que el mismo sub cafae denunció un desfalco de 20 millones de soles?

-Totalmente falso. No ha habido un desfalco de 20 millones de soles. Eso sería un verdadero escándalo regional y nacional. 20 millones de soles significaron los gastos que ha hecho el sub cafae en varias obras como el centro recreacional por la carretera Iquitos/Nauta. Otra obra ejecutada en Nauta, en la “Mariscal Cáceres”, todo suma unos 20 millones de soles en el lapso de un buen tiempo.

¿Pero qué pasa? Algunos quieren hacer grande la situación y dicen que son 20 millones de soles. Lo que podrían haber dicho los auditores hace tiempo, que hubo algún tipo de sobrevaloración en las obras del centro recreacional y otras. Según pericias ya obtenidas se han hecho los cálculos y en base a eso, se ha hecho la denuncia respectiva.

¿Y ustedes como directorio no estaban ahí para fiscalizar, por qué no vieron esa presunta sobrevaloración ya sea por menos o más millones?

-Sí. Así como ustedes, nosotros nos hemos quedado sorprendidos. En los estados financieros no se veía ningún tipo de situación que representaba mayor sospecha. Hasta que nosotros empezamos a ver algunas irregularidades y por eso hemos intervenido.