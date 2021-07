Debido al incremento de casos de coronavirus en esta parte del país

Reabren el hospital modular



A raíz del incremento de casos Covid-19 en Loreto, nuevamente el Hospital Modular fue reabierto para la atención de los pacientes. Hasta el día de ayer domingo, solo se registraba 7 pacientes en este ambiente.

La situación que poco a poco se iba agravando con respecto a las personas que iban llegando con coronavirus al Hospital Regional de Loreto, ha hecho que la dirección abriese un módulo para los pacientes Covid.

En las últimas semanas se ha podido observar la cantidad de personas que ocupaban camas en los pasillos de la sala de emergencia del hospital “Felipe Arriola Iglesias”. Los médicos de esta área manifestaban que esta situación no se estaba descontrolando, que no había colapso, pero era necesario aperturar nuevamente el hospital modular.

La situación cada día se pone crítica, por lo que personal de salud pide a las personas a seguir cuidándose, a respetar los protocolos de bioseguridad y a seguir manteniendo firme la normativa sanitaria.

Por su parte, el director Regional de salud de Loreto, Dr. Carlos Calampa, exhorto y pidió a la población que sigan asistiendo a los diferentes puestos vacunatorios, para que puedan recibir sus dosis de vacuna contra este virus. Además en la última reunión que sostuvieron el último fin de semana, señalaron que a partir de hoy lunes 12 de julio se estarían vacunando a las personas de a partir de 40 años, por lo que esto, está aún por confirmarse por las autoridades de salud. (C. Ampuero)