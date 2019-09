“Debemos trabajar al margen de los colores políticos, eso no importa”

Sub gerente de Programas Sociales del Gorel, psicóloga Faviola Mares, sobre estrategia Sanitos e Inteligentes

La Estrategia Sanitos e Inteligentes que viene aplicando el gobierno regional de Loreto a través de la gerencia de Desarrollo Social, tiene como principio salir en búsqueda de las poblaciones necesitadas.

Respecto a cómo se va desarrollando la experiencia hasta el momento, obtuvimos interesantes respuestas de la sub gerente de Programas Sociales, adscrita a la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gorel, psicóloga Faviola Mares Quispe.

Esta estrategia tiene varios ejes que se están desarrollando de manera simultánea. Es todo un modelo de intervención integral para niños, niñas menores de 5 años y gestantes.

Tiene un eje de gestión territorial y esto implica fortalecer el liderazgo de los gobiernos locales, generar capacidades allí para lograr que garanticen la inversión de los recursos que son asignados a los programas presupuestales y se puedan realizar acciones concretas desde el gobierno local, para que prioricen acciones hacia su población.

“Los diversos servicios del Estado deben articular con el gobierno local porque finalmente el alcalde es el líder político, es el elegido por el pueblo, el que da cuenta lo que va a ejecutar, los logros. Nosotros que somos los servicios debemos trabajar igual con ellos para apoyar esa gestión al margen de los colores políticos, eso no importa, lo que interesa es avanzar en reducción de brechas de acceso a derechos fundamentales. Es el tema nuestro en la agenda social”, declaró Mares Quispe.

“Esto aterriza en la propuesta de convenio entre el gobierno regional y el gobierno local vía mecanismo de incentivo de transferencia de recursos para financiamiento de expedientes técnicos en el tema de saneamiento u otros que le interesa al gobierno local”.

Recordó que ya firmaron convenios con 52 municipalidades de la región Loreto, que implica un compromiso de la autoridad local para planificar el presupuesto para este año y para los próximos años. “Al 2020 deben decir cuánto de recursos se asignan o el mínimo que deben invertir de sus recursos locales, para hacerse acreedor al presupuesto de incentivos”.

Las municipalidades cuentan con asistencia técnica de las áreas correspondientes como Salud, Vivienda, Educación, que les están brindando el apoyo para que sus jefes de planeamiento puedan cumplir con garantizar esa previsión presupuestal que se tiene que hacer.

Mientras eso va avanzando, en el otro tema que es el segundo eje de fortalecimiento de los servicios, que mejore la calidad de la atención que tiene que ver con los derechos fundamentales para todos sean de zona urbana o rural. “Tema de identidad, salud, educación y todos que ya están vinculados con la población, inclusive atención a gestantes en todas sus formas”.

Indicó que no pueden quedarse sentados a esperar a la población, por eso son los servicios los que ahora tienen que desplazarse. “A pesar de los pocos recursos que manejemos aprendamos a trabajar de manera conjunta, sumando nuestros presupuestos porque tenemos que llegar hasta el último morador que es tan ciudadano como el que está aquí en la zona urbana”.

Informó que también están elaborando un plan de implementación de posicionamiento de la estrategia. Ya hubo varias reuniones técnicas como un foro regional con los alcaldes y otras coordinaciones. “También nos estamos desplazando a las provincias para ese proceso y a fines de setiembre nos toca Ramón Castilla”.

Precisó que además de la estrategia Sanitos en la agenda social, están trabajando otros aspectos que tienen que ver con población adolescente, prevención de violencia contra la mujer, contra la Trata de Personas. “Vamos trabajando también de manera articulada esos otros procesos, para optimizar el tiempo y los recursos. Así todos se van involucrando también”.

