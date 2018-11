Director regional de Salud, Dr. René Chávez, integra comisión técnica PCM – federaciones indígenas

“Porque por ellos estas empresas han entrado a contaminar nuestros ríos”

“Este trabajo que se va hacer es para garantizar el tema de agua, saneamiento, alimento, en todas las comunidades indígenas”

Los dos días 08 y 09 de noviembre de la presente semana estuvo en la mesa de diálogo con las federaciones indígenas de las Cinco Cuencas, el director regional de Salud de Loreto, Dr. René Chávez, en las instalaciones de Orpio; y la entidad que representa forma parte de la comisión técnica de salud que trabajarán cinco días, como no podría ser de otra forma junto a los técnicos de la PCM y de los pueblos.

Respecto a qué esperanza de solución tiene sobre esta nueva fórmula de comisión técnica con una consultoría contratada por el Estado, comentó el Dr. Chávez: “Como vez se han planteado varios presupuestos y no han llegado a ningún acuerdo. El gobierno central tampoco acepta al pueblo indígena y su plan intercultural de 400 millones de soles, para ellos es demasiado”.

Agregó, “entonces si vamos a trabajar con la OPS va haber un presupuesto que va asignar el gobierno (27 millones) vamos a hacer un conglomerado de acuerdo a la realidad y que acepte este presupuesto para el mejoramiento”.

Consideró que hay varias cosas que resarcir “el tema de contaminación que ha existido en las cinco cuencas. Y eso quién lo está trabajando, está bien lo trabaja Perúpetro, Petroperú y las otras empresas, pero después que hacen la remediación, quedan los animales?, quedan los peces?. No quedan. Entonces la seguridad alimentaria de nuestros hermanos quién lo garantiza?. El agua que deben consumir ellos, quién lo garantiza?.

Indicó que “este trabajo que se va hacer es para garantizarles el tema de agua, de saneamiento, el tema de vivienda, el tema de seguridad alimentaria y el planteamiento de salud en el trabajo intercultural que debemos de hacer en todos los pueblos indígenas y para eso debemos exigir al gobierno central que asuma esta responsabilidad porque ha sido parte de ellos y de inicio de disposición de estas empresas que han entrado a contaminar nuestros ríos”.

(Diana López M.)