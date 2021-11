Desde los hechos. Firme fue la invocación de la presidenta del Poder Judicial, doctora Elvia Barrios Alvarado, a los magistrados y servidores judiciales de todo el Perú, para que continúen desarrollando una labor efectiva en pro de un mejor servicio a la población.

“Detrás de cada expediente judicial, hay una historia humana, hay una expectativa de justicia, y no podemos defraudar a ese justiciable. (…) Como jueces, juezas, y servidores del Poder Judicial, que brindamos un servicio esencial, tenemos que demostrar a la ciudadanía que hay una verdadera vocación, que hay una trasformación en el Poder Judicial; que todos somos una sola fuerza, una sola voluntad con el propósito siempre de brindar un mejor servicio”.

Este llamado lo realizó en el marco de la Jornada Judicial Extraordinaria, actividad que constituye una de las diferentes acciones que ha venido impulsando a nivel nacional la doctora Elvia Barrios, para el logro de resultados tangibles en beneficio de los justiciables.

“Por primera vez, treinta y cinco Cortes Superiores, incluida la Suprema, se unieron para llevar a cabo un gran plan de descarga judicial. Es un día significativo; en los anales judiciales no se vio nunca cifra tan alta de producción”, indicó la doctora Elvia Barrios.

Recogiendo propuestas y demandas de las Cortes de Justicia

Diversas propuestas de cara a la mejora del servicio de justicia, fueron recogidas por la doctora Elvia Barrios durante las visitas in situ y a través de las reuniones virtuales con las y los presidentes de las Cortes de Justicia del país en la Jornada Judicial Extraordinaria.

Otra importante demanda, sobre la cual la presidenta del Poder Judicial manifestó su compromiso de impulsarla (conjuntamente con el Consejo Ejecutivo), fue la mejora de las condiciones de trabajo para quienes integran el Poder Judicial.

