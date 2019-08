“Debemos contar con ciudades sostenibles, seguras, equitativas e inclusivas”

Expresó la Arq. Gabriela Vildósola, decana del Colegio de Arquitectos de Loreto, una vez concluido el XVI Congreso de Arquitectos del Perú.

El XVII Congreso de Arquitectos se desarrollará el 2021 en la ciudad del Cuzco.

Así lo dio a conocer la profesional, haciendo un apretado resumen de los acuerdos asumidos en el XVI Congreso de arquitectos desarrollado hace poco en el auditorio del colegio San Agustín, Iquitos.

“Primero reconocer que nuestras ciudades son complejas, son diferentes, cada ciudad responde a una geografía con características culturales diferentes, entonces las respuestas deben ser adecuadas a esas características.

Reconocemos que nos falta trabajar a nivel nacional normas, reglamentos, leyes específicas para cada región, no horizontales como si nuestro país fuera uniforme. Eso permitirá que la nueva norma y ley de desarrollo urbano sostenido que se está discutiendo en la comisión del congreso a propuesta del congresista Ochoa, sea revisada y planeada bajo esas características.

Igual reconocer y asumir el compromiso con el objetivo de desarrollo sostenible de la ONU, cuyo objetivo 11 encamina a las ciudades sostenibles a ser más seguras, inclusivas, equitativas, ese debe ser el norte a orientar el trabajo tanto por las autoridades como los colegios profesionales y la sociedad civil”, mencionó.

De otro lado, se acerca el Bicentenario ¿cree que Iquitos contará con su parque en el 2021?

-Pienso que aún estamos lejos. Lo que se tiene que lograr para el bicentenario es contar con la seguridad de los terrenos, con el saneamiento físico legal. Que se acuerde con el ejército la transferencia del espacio al gobierno local ya que es Maynas a quien corresponde.

Esperamos que el gobernador siga trabajando el tema y próximamente nos convoque a una nueva reunión. En el 2021 ya debemos tener el plan maestro, la idea del proyecto de lo que podría ser el Parque Bicentenario. Donde las obras terminarían en el 2024, en que concluyó la dependencia de los españoles. Es importante todo ello y tenemos todavía tiempo, hacia ese punto debe estar fijado el nuevo horizonte. El 2021 debemos tener la seguridad del terreno y el proyecto.

Finalmente, antes la municipalidad de Maynas destruyó la vereda alta de una vecina que quiso defenderse de la inundación, ahora la policía ha hecho una gruta en la berma, pero no pasa nada ¿por qué?

-El espacio público es de todos y la calle es el principal espacio público, por lo tanto, cualquier intervención que se haga debe tener autorización de la municipalidad, si es que lo amerita. La modificación de la vereda, en el caso de la calle Tacna, no estaba permitida sobre todo porque en ese caso había generado una inaccesibilidad para todas las personas puesto que se había sobre elevado la vereda.

En el caso de la Gruta que la policía ha construido en la primera cuadra de Morona, no está en la vereda, pero sí en la berma lateral que está destinada a áreas verdes. Un asunto que se debe solucionar, porque además la policía hace años que ha optado por convertir esa cuadra en un depósito de carros malogrados, deteriorados. Creemos que la zona monumental no se merece ello, nosotros tampoco merecemos una ciudad así.

A pesar que la municipalidad ha sido notificada no hubo la agilidad para la demolición como sí hubo para con el vecino de la calle Tacna, donde incluso fueron con un tractor a sacar la vereda alta. La norma debe ser para todos, no hay que diferenciar, así como tenemos derechos también tenemos deberes con la ciudad. Hay que respetar a la ciudad y al espacio público que es de todos.