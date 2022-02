Puntualizó Ricardo Boria Jesson, presidente de la cámara de comercio de Loreto.



Un joven que le está inyectando sangre nueva a la Cámara de Comercio y no solo eso, también aptitud positiva en las gestiones a fin que Loreto vaya despertando del letargo en que parece ha caído. El pasado jueves convocó a varias autoridades con las que tocó el delicado tema de las invasiones a terrenos públicos y privados.

“Considero que el mayor problema que existe es la falta de planificación, es como si pensáramos que Iquitos nunca va a crecer. Pero la población ha ido creciendo, se han podido ver pequeños asentamientos o esfuerzos de urbanizaciones como al final de la calle Putumayo. Cerca al hotel Sol del Oriente y otras. Debido a que no hay una visión clara de planificación es que suceden esas invasiones.

La gente necesita un techo, agua, desagüe, luz. Debido a la falta de planificación tenemos problemas. Si haríamos que se cumpla el Plan de Desarrollo Urbano, que ya venció: podríamos tener una mejor infraestructura para el futuro de nuestros pobladores.

Recordemos que en estos momentos estamos viviendo un gran cambio. La población rural está migrando a los centros urbanos y esto es una tendencia mundial. La gente de la ribera abandona su tierra por falta de oportunidades para luego llegar a la capital de la provincia, después a la capital regional y finalmente a la capital del país. Por eso tenemos una sobrepoblación.

El tema de las invasiones, no es solo un tema local, es un tema nacional debido a que las leyes peruanas permiten que se abra el debate respecto a qué si los invasores están tomando posesión de áreas que no han sido utilizadas para los fines que debieron haber sido. Y del otro lado, que los propietarios no tienen la legalidad suficiente como para defender sus terrenos.

Ahí hay un tema donde el Estado tiene que entrar a tallar a través de la planificación. Ahí tiene que ver mucho la conectividad. Cuando hablamos de carreteras que se están desarrollando como Santo Tomás, Santa Clara, Zungarococha, se trata de respetar el impacto ambiental. Pero luego los invasores se posesionan y no respetan todo lo planificado.

La costumbre del Estado parece ser, ceder ante esto, dar terrenos, energía, agua, dar las condiciones para que se sigan registrando las invasiones. Las autoridades pierden el principio de autoridad y esto se vuelve “el pan de cada día” dice Boria Jesson.

¿Y cuál cual sería la salida al problema de las invasiones?

-La salida sería la utilización de inmobiliarias formales. Tratar de incentivar a que vengan más inmobiliarias y que generen centros urbanos que cumplan con toda la normativa que se necesita. Dar beneficios a esas inmobiliarias que están tratando de hacer un trabajo formal para que la gente tenga un techo digno y no tenga que estar entre los usureros.

¿Sería lo óptimo contar con una zona industrial en Iquitos?

-Claro. Las industrias están dentro de la ciudad. Se debe promover que todas las industrias salgan de Iquitos y se vayan a otra zona. Contar con una zona industrial donde obtengan beneficios todas las empresas que se trasladen allá y trabajen de una mejor manera.

Es sumamente necesario la creación de una zona de desarrollo económico especial y dentro de ella se comience con una zona industrial especial donde haya beneficios para todos lo que ahí invierten. Hay que trabajar fuerte en esa posibilidad.