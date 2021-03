Debate organizado por Pro & Contra con diversos candidatos al Congreso tuvo como favorita de las preferencias electorales a la Sra. Patty Urquizo de Podemos Perú

Cinco candidatos al Congreso de la República por Loreto debatieron sobre propuestas legislativas que plantearán para el desarrollo de la región si es que llegan a ser elegidos el próximo 11 de abril.

La cita fue en el hotel “El cauchero” de Iquitos desde donde se transmitió a toda la región y el mundo a través del fanpage de Pro & Contra y las señales digitales de CNC Digital Iquitos, Cable Visión Iquitos, Selva TV Iquitos, Astoria Radio TV Iquitos, Nativa TV San Lorenzo Datem del Marañón, Uranio TV Yurimaguas, Zona Activa de Iquitos.

El debate organizado por Pro & Contra donde diversos candidatos dieron a conocer sus principales propuestas, tuvo como protagonista a la candidata de Podemos Perú que va con el número 1, la señora y ex deportista calificada Patty Urquizo quién expuso sus propuestas claras y viables para la región Loreto en diversos temas como educación, salud, conectividad, seguridad ciudadana y otros. En el debate la lideresa de Podemos Perú en la región Loreto, reafirmó su compromiso con la población de fiscalizar los sectores de educación y también salud, este último por el caso vacunagate, donde se favorecieron a más de 60 personas.

“Paremos la corrupción. Seré la loretana que defenderá los derechos y no permitiré más burlas a Loreto. Nuevamente en este debate hemos demostrado que junto a Urresti tenemos las mejores propuestas que el país necesita. Por eso este 11 de abril marquen la P de Podemos Perú y escriban el número 1” dijo Patty Urquizo, mientras mostraba sus manos en señal que no tiene ninguna denuncia por corrupción.

Así mismo señaló que impulsará la conectividad de Loreto con la costa del país, como también la devolución de las AFP y ONP.

¡PATTY URQUIZO AL

CONGRESO! ¡ PODEMOS PERÚ, PODEMOS LORETO!