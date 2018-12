Desde Lima premier hizo llegar su saludo a las autoridades participantes del taller y brindó sus excusas

La ampliación del debate sobre el Presupuesto General de la República en el Congreso, obligó al jefe de gabinete, César Villanueva Arévalo y su comitiva, a permanecer en Lima y no poder arribar a Iquitos para clausurar el taller de inducción para las autoridades municipales electas de Loreto que culminó ayer viernes en las instalaciones de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP).

Desde la capital, el premier hizo llegar su saludo a las autoridades participantes del taller y brindó sus excusas, a la par que renovó su compromiso de trabajar por el desarrollo de Loreto y de la Amazonía en general.

“A pesar de lo planificado, y con el dolor de mi corazón, no he podido llegar para estar con mis hermanos amazónicos; la ampliación del debate en el Parlamento, por un día más, del presupuesto de la República, me lo impidió. Sin embargo, estoy seguro, pronto estaré por allá nuevamente para, juntos, establecer los caminos más eficientes para empujar el desarrollo de una región con un potencial enorme”, señaló Villanueva.

El taller de inducción que culminó ayer, fue organizado por la Secretaría de Descentralización (SD) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), con el propósito de contribuir a un proceso de transferencia transparente y organizada y a un buen inicio de gestión.

El evento, realizado durante dos días, buscó fortalecer las capacidades de las autoridades departamentales y municipales en temas claves para el inicio de la nueva gestión descentralizada, con el fin de asegurar la continuidad de los procesos de gestión local y la prestación de servicios, remarcó la Secretaría de Descentralización.

En el primer día del taller se desarrollaron los temas “El rol como alcaldes”, “Organización municipal para la prestación de servicios”, “Continuidad de los servicios municipales” y “Enfoque de derechos para servicios públicos”.

Ayer se trataron los temas “Gestión pública y contratación de personal”, “Gestión de residuos sólidos”, “Transferencia y control institucional”, “Contratación estratégica del Estado”, “Seguridad ciudadana” y “Financiamiento e inversión regional y municipal”.

Los talleres forman parte del “Programa de inducción para la transferencia y buen inicio de la gestión municipal y regional”, que lidera la PCM mediante la SD.

