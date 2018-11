Ana Rengifo, ganó concurso en el año 2015, sin embargo tuvo que ser destacada a un colegio

Tiene esperanza que la nueva gestión la llame para recuperar la biblioteca.

Y es que el gobierno regional contaba con un tremendo terreno en las inmediaciones de la Plaza Sgto. Lores donde se levantaría el local de la Biblioteca Regional. Sin embargo, en los últimos días de gestión del ex presidente regional Robinson Rivadeneyra, éste optó por donar el terreno al Ministerio Público. Fiscalía que luego levantó el imponente edificio, donde justamente en uno de los muchos despachos se lleva su investigación por el caso del “Mercado Modelo”.

Es decir, hace años que nadie sabe qué fueron de los libros y tomos de la memoria regional. ¿Dónde han ido a parar? Lo que sí se pudo conocer el último fin de semana, es que no existe Biblioteca Regional, pero sí su bibliotecaria. Se trata de Anita Rengifo, quien ganó un concurso en el año 2015 para ese puesto.

Ante la inexistencia de su local laboral, ella tuvo que pedir que la destaquen al colegio “Rosa Agustina Donayre de Morey”. “Así están las cosas. Yo, a pesar del Internet, sí creo que sigue existiendo el interés por los libros en físico, que es lo que más necesitan los estudiantes.

Se han perdido tomos enteros de la historia de Loreto, eso me pone triste. Tuvimos buenas obras y no sé dónde están. Un tiempo los vi en patrimonio, pero de ahí ya no. No hay un mayor empeño para rescatar esa biblioteca. No hubo interés en esta gestión que ya se va, para reactivar la biblioteca regional.

Esperamos que entre la nueva gestión regional del profesor Elisbán Ochoa, para decirle si es posible presentar un proyecto y reactivar la biblioteca. Yo creo que el padre Joaquín García, tiene libros, el periodista Luis Tafur, Petroperú, entre tantos otros.