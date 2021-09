Expresa el Dr. Félix Castro, fiscal especializado en materia ambiental de Loreto Nauta.



En torno a la voluminosa investigación de tráfico ilegal de madera registrado en Iquitos el año 2016. Producto forestal que fue llevado a México y EE.UU. a través de la embarcación Yacu Kallpa.

35 carpetas fueron investigadas por la fiscalía del medio ambiente de Maynas a cargo del Dr. Yusen Caraza, incluyendo a territorio deforestado en Ramón Castilla, Maynas y Putumayo. Que hace poco hizo el requerimiento correspondiente de penas, ante el poder judicial.

Dos carpetas fiscales fueron vistas en Yurimaguas y 15 en Loreto Nauta, en la fiscalía especializada a cargo del Dr. Félix Castro, quien las viene investigando con sumo profesionalismo para que no quede ni un cabo suelto en la cadena ilegal del tráfico de madera.

Ayer el Diario “La Región” pudo llegar hasta su despacho en Nauta, para preguntar directamente el estado en que se encuentran las 15 carpetas que luego –también- serán elevadas ante el juzgado penal correspondiente. Por extracción de madera en Requena, Contamana y Loreto-Nauta.

“Tenemos una carpeta del año 2020 que se viene investigando, hecho suscitado de las 15 carpetas en torno a la participación de diversas empresas o personas jurídicas, así como personas naturales con negocio que habrían participado en el hecho de tráfico en la modalidad de exportación de producto forestal maderable.

Es importante el marco de investigación porque nos da luces de lo que realmente sucedió desde el momento que salió la madera de la zona de extracción hasta su exportación. Nos permite identificar a diversos participantes que no estaban incluidos inicialmente en los procesos de las 15 carpetas que teníamos.

Como se sabe en Requena extrañamente la oficina de Gerfor se incendió. Se quemaron documentos originales por lo que se ha estado trabajando en la recomposición de los mismos, se ha solicitado a otras instancias que tenían copias de los originales.

El trabajo tiene mayor tiempo ya que los actos de investigación que se están realizando son más complejos. No se trata simplemente de verificar la documentación con la que ya se contaba, sino que adicionalmente a ella se está haciendo actos de investigación mucho más completos que acarrean una severidad debido al tipo de información que se busca recabar en la investigación.

En el año 2015 se aprobaron los títulos habilitantes o permisos forestales, por lo que acarrea revisar mucha información. Documentación que estaba en dependencias de Gerfor, rebuscar más la información, se esperan resultados de los actos de investigación dispuestos” explica Castro.

¿Además, una investigación pulcra supone seguir toda la cadena desde la zona que se extrae la madera, sus intermediarios, hasta la empresa que la compra?

-Claro, eso nos permite hacer una trazabilidad clara desde donde sale, hasta el que compra y la exporta. Hay puntos irregulares desde la salida de una troza de madera que puede costar poco en la zona de extracción y en un solo día puede triplicar o quintuplicar su precio hasta llegar al exportador.

Por decir, sale con un precio de mil quinientos soles y llega al exportador con precio de 250 mil soles. Y eso también sería un delito para que la propia fiscalía remite copias a fin que la fiscalía de lavado de activos pueda verificar ese procedimiento.

Si bien es cierto existe libre mercado, habría que ver si pagaron impuestos por ese valor, porque no se traslada madera, no se almacena en ningún lugar; simplemente en papel comercializan algo, cuantificando el valor del costo inicial.

El fiscal debe ir más allá, investigar más y verificar la participación de todas las personas porque no basta hablar de una sola empresa, estamos hablando de diversas empresas que participaron en diversos hechos.

De qué me sirve buscar la sanción del principal cuando debajo de este principal también hay otras empresas involucradas, empresarios y que siguen hasta la fecha a lo mejor comercializando con madera de procedencia ilegal.

¿O sea, se tiene que investigar a todos los participantes de la cadena ilegal, sin dejar afuera a nadie, para que así llegue una investigación prolija al poder judicial?

-Sí. Llevar al poder judicial una investigación sólida donde se pueda establecer responsabilidad y lo principal, acreditar el conocimiento que el producto forestal maderable tiene una procedencia ilegal.

Muchos empresarios sustentan sus actividades económicas en una supuesta buena fe y nosotros debemos verificar si esa buena fe es cierta. Verificar con indicios, medios de prueba y elementos de convicción, si ellos realmente sabían o no sabían que la madera tiene procedencia ilegal.

¿Doctor esos permisos forestales muchas veces se han dado embaucando a autoridades de comunidades que ahora se ven envueltos en investigaciones difíciles o multas cuantiosas?

-Por supuesto. Hay gente que viene acá y declaran que no firmaron nada y que desconocían esos procedimientos. Visiblemente se aprovecharon de las circunstancias, del desconocimiento de las personas y falsificación de firmas.

En otros casos, funcionarios del gobierno regional, Gerfor en ese momento; realizaron el procedimiento avalado en una carta poder. Hicieron que el titular de la comunidad firme una carta poder a nombre de todas las personas para que hagan todo el procedimiento, el manejo sin conocimiento de las comunidades.