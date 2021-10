Libro del autor Juvenal Ormachea, presentado en Iquitos.

El difícil tránsito “del narcoterrorismo a la región productiva”

Muchos han llegado hasta el lugar para conocer de cerca la potencia alternativa que hoy significa.



La exitosa región productiva de San Martín es una realidad, para tocarla, se tiene que visitarla, y el autor del libro “De las cenizas al Milagro de San Martín” (del narcoterrorismo a la región productiva) no solo regresó para constatarlo, luego de haber vivido los estragos del narcotráfico, sino que lo quiso perennizar en un libro, y debemos agradecerle este valioso documento literario al Ing. Civil Juvenal Ormachea Guzmán, quien no dudó en pasar de los números a las letras para contarnos el milagro viviente.

Este interesante libro fue presentado en Iquitos el viernes 22 de octubre en la maloca de la Municipalidad Provincial de Maynas, por la Asociación Cultural “Arturo D. Hernández” y Bufeo Colorado Editores, y fue presentado por el docente y escritor amazónico Luis Alfonso Pinedo Piña y comentada por el periodista Enrique Queija Esteves.

En general el libro nos remonta a aquella época que vivió la región San Martín ocasionado por el narcotráfico y la violencia subversiva. Y en medio de las historias vividas y recreadas habla del desarrollo impresionante de los cultivos alternativo que el Estado ha implementado en las áreas, posterior a la erradicación de la hoja de coca.

El autor “De las cenizas al Milagro de San Martín”, Juvenal Ormachea no narró que trabajó varios años en San Martín y en Iquitos, conoció los estragos del narcotráfico y participó en lo que fue la reconstrucción, después de la pacificación en la zona, como parte de los equipos de la construcción de carreteras, “y vi cómo se desarrollaba la infraestructura”.

Hace dos años volvió a la zona y pudo ver a mucha gente que llegaba de distintos lugares del país para ver de cerca “ese laboratorio de producción en que se había convertido la región San Martín y de lograr el éxito de los cultivos alternativos”, de la hoja de coca.

El libro describe lo que ha pasado a partir de una historia real del personaje Chico Beto, que fue reclutado por el Ejército y participó en la pacificación, “se quedó en su tierra y trabajó en la implantación de los cultivos alternativos que ha sido un éxito a nivel mundial”, señala el autor Ormachea.

Sustenta: “Porque el crecimiento, incluso, económico y la disminución de la pobreza en San Martín fue tan igual o mayor que otras regiones del Perú que tienen canon minero, San Martín no lo tiene, y el milagro está allí, y se ha desterrado la coca y el narcotráfico que es algo imposible, en San Martín se ha conseguido”.

Nos invita a leer su libro. “Ahora que está de moda nuevamente el narcotráfico, está encima nuestro, mirar y leer en el libro lo que se ha vivido en San Martín y lo que se ha logrado pacíficamente con la participación del Estado y con el apoyo internacional, vino mucha gente para poder implantar esos cultivos y organizarlos, y más que todo las autoridades y el mismo pueblo que sí aceptaron la erradicación”.

Comparó que otras regiones como Huánuco tuvieron el mismo apoyo, pero parece que no se comprometieron. “San Martín ahora es el primer productor nacional de café, primer productor nacional de cacao, primer productor de aceite de palma, de palmito, de arroz, es impresionante lo que ha sucedió allí”.

(DL)