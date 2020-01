“¿De aquí a pocos años qué va a pasar con la salud de los loretanos?”

Interrogó el jefe de cirugía del hospital regional Dr. César Enrique Medina García.

Expresó que autoridades no deben solo “apagar los actuales incendios”, sino proyectar el futuro del hospital de aquí a 8 o 10 años.

Hoy presidente de la Federación Médica del Perú y decano del Colegio Médico, se reunirían con el gerente general del gobierno regional.

Muy preocupado se le notó al mencionado galeno, quien labora por muchos años en lo que él llama “su hospital”, al que le dedica todo el esfuerzo posible para que los pacientes puedan encontrar soluciones a sus problemas de salud. Aunque dice, muchas veces, sentirse apenado por no poder cubrir las expectativas de la gente más humilde de Loreto.

También se ha podido conocer que debido a la crisis del nosocomio, ayer habrían llegado a Iquitos el decano nacional del Colegio Médico y el presidente de la Federación médica nacional, para una reunión con el gerente general, Danilo Tello. También presentes estarían las autoridades médicas de Loreto y los galenos que han presentado denuncias ante el ministerio público.

“Las cosas acá no han cambiado, seguimos estacionarios. La crisis que afrontamos a lo largo de los años, ha hecho su mayor impacto en el año 2019 y seguro que el 2020 las cosas no van a variar mucho. Y pienso que todo esto se acentuará más porque hay profesionales que han renunciado. Y eso para Iquitos donde traer a un especialista es una hazaña, es muy grave.

Renuncian por falta de pago. Eso es terrible porque es un antecedente negativo para los que optan por venir a esta bellísima ciudad de Iquitos. Aun levantándose la huelga cirugía tendrá las mismas dificultades. Desde noviembre no estamos operando electivas (intervenciones programadas), solo emergencias. En enero tampoco, en febrero igual, será imposible.

Quiero hacer una solicitud al gobernador de turno. Que no solo solucione la crisis actual, que no solo “apague los incendios” momentáneos, sino que se proyecte en el tiempo y deje huella de su gestión por haber mejorado la salud de todos los loretanos.

Yo escucho y leo que se habla de mejorar la infraestructura, de pintar, de arreglar; pero nadie menciona un proyecto en cuánto ¿a dónde vamos a estar de acá a 8 o 10 años? ¿Dónde se ubicará a los profesionales? Y teniendo la posibilidad de aumentar las intervenciones quirúrgicas estamos disminuyendo. Tenemos 5 salas de operación y las utilizamos a la mitad de tiempo. En otras partes las utilizan todo el día.

Hay falta de personal, anestesiólogos, enfermeros. Hay un anestesiólogo por turno y en la sala debería haber unos 4 o 5, aparte el de emergencia. Ellos han renunciado por falta de pago. Este es un hospital referencial, pero al parecer no lo entienden. Es un hospital donde la gente viene cuando no pude acudir a otros establecimientos. Tal como se está manejando, estamos nulos.

Pienso que hay falta de decisión, falta de voluntad. Nosotros no tenemos nada contra las autoridades de turno, queremos que se resuelvan los problemas. Nos duele que los problemas que se han venido arrastrando desde hace años, no se puedan solucionar.

Llevo acá más de 20 años y las cosas siguen igual tanto como cuando entré. Siempre me he planteado qué pasará más adelante, el hospital está quedando pequeño y las autoridades solo dicen “no hay plata, no hay plata”. Y ahora el problema se volverá mayor ya que con la cobertura del SIS para todos, los pacientes aumentan. Los pacientes reclaman a los médicos, nos dicen: “por qué nos recetan esto si no hay en la farmacia”. No podemos seguir así.

Hace años estamos reclamando que se sincere cómo debe trabajar el hospital regional, con qué personal, con qué especialistas. No es posible que se presupueste para 3 servidores cuando hay 16, de dónde pagan al resto. Por eso hay que analizar, evaluar cómo funcionar, pero no proyectarse al 2020, sino a los próximos 8 o 10 años”, habló el cirujano César Enrique Medina García.