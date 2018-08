Gerente de Infraestructura de Maynas, Abraham Núñez, sobre vencimiento de plazo de oferta de postores.

De esa forma se podrá culminar 8 calles abiertas que representan 12 cuadras de Iquitos, que podrían acarrear graves consecuencias.

Habrá qué conocer la opinión de los regidores que en sesión de concejo municipal de Maynas tendrán que decidir si aprueban o no, que la gestión de la alcaldesa Adela Jiménez Mera, sea autorizada a contratar de forma directa a una empresa equis, para que culminen las obras en las calles abiertas del Proyecto de Mejoramiento de Vías.

En realidad, está pendiente se termine en 8 calles abiertas que representan 12 cuadras que podrían acarrear graves consecuencias, aunque de por sí ya viene generando gran malestar a los vecinos. Las afectaciones se extenderían a la salud pública por olores fétidos del desagüe abierto y riesgo a la integridad física de vecinos y transeúntes. Las casas pueden colapsar, ocasionar accidentes de tránsito al estar cerradas las vías.

Respecto a este tema, el gerente de Infraestructura de Maynas, Abraham Junior Núñez García, indicó que “visto que el plazo venció el día viernes y hasta la fecha no ha habido presentación de oferta por los postores, lo que le queda a la entidad es someter de acuerdo a ley a sesión de concejo para que decida se apruebe la contratación directa y se pueda culminar con la ejecución de esta obra de las calles que están abiertas”.

Núñez García, agregó: “Se ha cumplido con notificar a las empresas o postores que en el procedimiento de selección para el proyecto de Mejoramiento de Vías, se presentaron el 2016; con la finalidad que estos en un máximo de cinco días hábiles puedan presentar sus ofertas, para poder evaluar nosotros y dar continuidad a la obra”.

Precisó que “todo este procedimiento se encuentra previsto en la normativa de contrataciones que establece que es el Concejo municipal que tiene que aprobar la contratación directa para poder proceder con la culminación de esta obra. Al aprobarse, lo que nos quedaría a nosotros como entidad es buscar un potencial contratista que pueda culminar la ejecución de la obra”.

Detalló que “en el expediente de saldo ha salido determinado por las calles que están abiertas (serán trabajadas), porque las otras calles que no se han trabajado, estás ya han quedado desistidas de necesidad porque la población no quieren que ingresen a esas calles. Se está hablando solo de las calles, Morona, Sargento Lores, Alfonso Ugarte, 9 de Diciembre, Loreto y La Condamine”.

(Diana López M.)