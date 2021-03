De 66 vacunas Pfizer, diez fueron distribuidas entre funcionarios y alcaldes de Loreto

Procuraduría anticorrupción de Loreto presentó denuncia penal contra involucrados en vacunación irregular



Luego de conocer la lista VIP en donde alcaldes y funcionarios en Loreto accedieron a las vacunas pfizer, el director regional de Salud de Loreto, Dr. Carlos Calampa, sostuvo que sólo entre 8 o 10 vacunas fueron distribuidas de manera irregular .

Calampa dijo que las personas que se encuentran en casas de refugio no tienen nada que ver con la mala distribución de la vacunas.

“Los que están preocupados con respecto a una investigación, son las demás personas que están en la lista y que no tienen nada que ver con este problema, ellos son de las casas de refugio, asilos y otros programas que fueron vacunados con todos los requisitos que exige la ley. Me llamaron preocupados por esta situación”, sostuvo el director de salud.

En la lista también aparecen la decana de la facultad de enfermería de la Universidad Nacional de la amazonía peruana y la esposa de un médico infectólogo del Hospital Regional.

El galeno sostuvo que tomaron su nombre para que las autoridades y funcionarios sean vacunados

Calampa señaló que la licenciada Clara Bustamante, directora de la promoción de la salud fue separada de su cargo, tras ser la principal involucrada en este caso de vacunas beneficiadas a terceros irregularmente.

Asimismo la Procuraduría Anticorrupción de Loreto, a través de su cuenta de Twitter oficial, indicó que presentaron la denuncia penal contra los alcaldes y funcionarios, tras la vacunación irregular, por la presunta comisión de delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado doloso.

(C. Ampuero)