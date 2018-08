Ministerio Público logra condena contra ex presidente regional de Loreto Iván Enrique Vásquez Valera

Por el caso del alcantarillado, también es sentenciado Ricardo Rojas Vargas

El fiscal provincial Paul Michael Peralta Chota de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Loreto, logró que el juez Hesbert Benavente Chorres, como adelanto de fallo judicial referido a la investigación fiscal sobre dicha obra, dio a conocer que Iván Vásquez Valera, ex presidente del Gobierno Regional de Loreto, y Ricardo Rojas Vargas serán sentenciados a tres años de pena privativa de la libertad, para el primero suspendido a 3 años y para el segundo por dos años.

Ambas personas serán sentenciadas por el delito de colusión, inmersos en la elaboración del perfil de la obra del alcantarillado; además, la sentencia aplicará 180 días multa, inhabilitación de 02 años y el pago solidario de reparación civil de 325 mil soles.

En esta investigación, de la obra de Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado e Instalación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Iquitos, que estuvo dirigida por el fiscal provincial Paul Michael Peralta Chota, también estaba dirigida hacia el proceso de otorgamiento de buena pro donde estaban siendo investigados Walter Anaya Calderón, Luís Mantilla Rodríguez y Walter Ríos Babilonia, quienes mediante este adelanto de fallo quedaron absueltos del caso.

Con ello, una vez más se está acreditando la responsabilidad de Iván Vásquez y Ricardo Rojas, teniendo en cuenta que ambos anteriormente fueron sentenciados a seis años de pena privativa de la libertad, y que en su momento el Poder Judicial ordenó la realización de nuevo juicio oral para los hechos investigados en este proceso.

Luego de la lectura integral de la sentencia, la misma que será el próximo 05 de setiembre del 2018, el Ministerio Público evaluará la decisión respecto a si se interpondrá o no recurso de apelación. (C. Ampuero)