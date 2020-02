“Dan prioridad a líderes indígenas”

Expresó el alcalde de la provincia de Requena durante diálogo con la PCM

Representantes de la Presidencia de Consejos de Ministros (PCM), entre ellos el premier Vicente Zevallos, arribaron a la ciudad de Iquitos para el plan de cierre de brechas, reuniéndose con los alcaldes de las provincias del circuito petrolero, líderes indígenas afectados por la actividad petrolera, y demás autoridades, con el fin de solucionar los problemas que aquejan a nuestra región.

No obstante, hubo mucha disconformidad en el desarrollo de esta reunión, tal como lo señala el alcalde de la Municipalidad Provincial de Requena, Orlando Huaymacari, quien indicó que los ministros daban prioridad y mayor uso de palabra a los líderes indígenas, dejando en segundo plano a las demás autoridades presentes.

“No solo hay que atender al pueblo cuando hay amenazas, cuando hay marcha, así el pueblo no puede prosperar porque las autoridades esperan que el pueblo se levante recién para actuar”, expresó mortificado la autoridad provincial.

El burgomaestre señala que en la provincia de Requena tiene como propuesta la ejecución de nueve proyectos de saneamiento en toda su jurisdicción, cada una de ella con un valor de entre ocho a siete millones de soles, algo que no puede cubrir la municipalidad que posee un presupuesto de poco más de tres millones de soles; por tanto, acudieron a la reunión con el fin de ser escuchados en sus solicitudes, pero se sintieron casi ignorados.

(R. Graicht)