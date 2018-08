Se quedaron ropa encima y niños no quieren ir al colegio

A raíz del incendio registrado el último jueves en la calle 26 de Marzo, ubicada en el Asentamiento Humano “Anita Cabrera”, las personas damnificadas vienen solicitando el apoyo de las autoridades debido a que el fuego consumió todas sus pertenencias. Se quedaron con ropa encima y no tienen cómo salir de esta situación.

La señora Karina Acosta Guerra, dijo que no pudo salvar nada de sus cosas, todo fue consumido por las llamas de fuego, lo que hizo fue poner a buen recaudo a sus menores hijos, quienes gracias a Dios todos están bien.

“Yo estaba en el segundo piso de mi casa, el incendio se había iniciado en el primer piso y cuando vi el fuego, lo primero que hice fue agarrar a mis dos gemelos y bajar para poder salvarles la vida, ellos estaban en sus coches, todo fue un loquerío. Mis otras hijas también salieron corriendo y se pusieron a buen recaudo. El problema es que una de mis hijas no quiere ir al colegio, quedó con un shock nervioso y no sé qué hacer”, contó la señora Karina.

Esta familia necesita urgente apoyo como prendas de vestir, agua, víveres, camas, colchones y sobre todo útiles escolares. Las personas quienes quisieran apoyar a esta madre de familia y a sus menores hijos pueden hacer llegar sus donativos a su domicilio ubicado en la calle 26 de Marzo con pasaje Dos de Febrero, entrando por la plaza de Anita Cabrera, en el distrito de San Juan.

(C. Ampuero)