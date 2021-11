Publicidad

Moradores llevan días a la espera de las autoridades municipales o Defensa Civil.



La mañana de ayer, viernes 5 de noviembre, los damnificados del incendio ocurrido en la calle los Rosales, en el sector de Masusa, cerraron las vías para evitar el tránsito como medida de protesta a la ausencia de las autoridades ante sus problemáticas.

De acuerdo a los moradores, recibieron muchas promesas por parte de la Municipalidad Distrital de Punchana que hasta el momento no han sido cumplidas, motivo por el que hay personas que, al quedarse sin viviendas, duermen en las calles.

“Necesitamos más que nunca de las autoridades, así como ellos necesitan de nosotros cuando están en campaña, les pedimos que se pongan la mano al pecho y se acerquen a ver las condiciones en las que nos encontramos” Declaró una de las moradoras damnificadas.

Minutos después, los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron hasta la zona para liberar el tráfico, lo que provocó un conflicto entre los vecinos que no pasó a mayores.

Recordemos que fueron 10 viviendas consumidas por el fuego durante la madrugada del 24 de octubre, el siniestro dejó a 53 personas damnificadas y 4 fallecidos.

Caso similar

En San Juan Bautista, la familia del señor Jovino Torres Casternoque, amanece entre los escombros de su casa ubicada en la calle California con Loreto en el asentamiento humano Villa Disnarda, debido a un incendio que consumió por completo su propiedad.

Don Jovino comenta que hasta el momento la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista no llega para brindar apoyo a través de su oficina de Defensa Civil, pues resaltó que necesitan ayuda para poder reconstruir su vivienda, después de que un rayo le cayera encima e encendiera toda la propiedad. Su familia, no pudo rescatar nada.

(A. Padilla)