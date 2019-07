Damas integrantes del Club de Leones llevaron desayuno y presentes a internas del penal de mujeres

En el marco del Día de la Resocialización de los internos en penales.

Como ya es costumbre, cada año, personal administrativo, así como del INPE y las altas direcciones de los establecimientos penitenciarios e internas, se preparan a desarrollar un sinnúmero de actividades para resaltar el Día de la Resocialización del interno. Lo que antes se conocía como el día del preso. Ahora ya no.

La Abog. Carmen López, coordinadora del área de apoyo al interno del gobierno regional, estuvo presente tanto en el penal de mujeres y varones por la celebración especial.

Muy temprano llegaron hasta el penal las damas integrantes del Club de Leones, llevaron desayunos para todos, así como muchos presentes para las internas. Observaron con agrado toda la innovación que las internas realizan en diversas tareas al interior del penal. Hubo desfile de modas, con vestidos hechos con objetos y papel reciclado, etc. Las internas lucían nuevo look, puesto que desde el 12 de julio empezaron a celebrar con corte y cabello para todas.

Fueron elegidas como señoritas resocialización 2019 Jossy Guerra y Bella Rengifo. También estuvo presente como invitada especial la gerente de desarrollo social Leonor Espinoza Jara. Regresaba de visitar la zona del AH “Alejandro Toledo” en Punchana.

“Acabo de venir de la zona siniestrada, han sido 37 casas las quemadas donde vivían 223 personas. Se viene evaluando cuántos niños, ancianos, madres, para que se dé un trato preferencial. El gobierno regional se hizo presente desde conocido el siniestro que ha afectado a muchas familias. Se viene evaluando todas las necesidades para atenderlos, se ha llevado agua, enseres, alimentos, carpas, etc.” declaró respecto al incendio que se habría iniciado al no haberse apagado bien una cocina a leña.

De otro lado, llevó el mensaje alentador de parte del gobernador regional a las internas del penal de mujeres, en el día especial de resocialización.