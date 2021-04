Damas de San Juan descentralizan apoyo social socorrieron a bebé huérfana de Belén

En una muestra clara de que la solidaridad humana no tiene límites, barreras, ni fronteras políticas, el Comité de Damas Solidarias de la municipalidad de San Juan la tarde de ayer acudió con ayuda a la señora María Pereira Lavajos domiciliada en la calle Argentina # 643 en el distrito de Belén.

Este gesto de solidaridad fue promovido por la doctora Patricia Perea Rojas esposa del alcalde de San Juan Martín Arévalo Pinedo, cuando la mañana de ayer en un programa radial se solicitaba ayuda urgente para su nieta de 11 meses cuya mamá, que era madre soltera, había fallecido dejándole el cuidado a ella, quién también cuida de 2 nietos menores de un hijo que vive en Pucallpa. El periodista mencionó que llamó a varias instituciones altruistas y a grupos de apoyo de algunos municipios sin no obtener respuesta.

Pero al tocar la puerta de la municipalidad de San Juan Bautista, la presidenta del Comité de Damas de inmediato respondió positivamente coordinando con el grupo de trabajo que mediante colecta interna recibieron fondos para realizar la compra de lo necesario para la bebé y otros productos de pan llevar a la familia.

La asistenta social Adriana Pinedo y la Dra. Karen Ugaz jefa del CIAM se encargaron de llegar al domicilio de la abuelita María Pereira que vive en extrema pobreza y en estado vulnerable debido al caño de aguas servidas que pasa por el interior de su vivienda.

La doctora Patricia Perea Rojas sostuvo “Este acto es de humanidad pura, toda vez que a pesar de no estar en nuestra jurisdicción acudimos al llamado de esta madreabuela necesitada, nosotros nos sentimos recortados con nuestra labor social que tocando puertas de amigos y trabajadores reunimos recursos para llevar ayuda a quien lo requiera..la pobreza y necesidad no tiene bandera..ahi prima el amor y el corazón humano” señaló la esposa del alcalde Martín Arévalo Pinedo de San Juan Bautista