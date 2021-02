“Da tristeza y fastidio que las plantas de oxígeno que hacen tanto bien a la gente, no se hayan cuidado”

Así lo dio a conocer el Padre Agustín Arévalo, párroco de la iglesia Bellavista Nanay.



Agregando que todos estamos golpeados por esta situación del virus. “Y si no es por la enfermedad en sí, es por la situación económica que de alguna manera todos nos estamos viendo afectados. Hay enfermos en los hospitales, otros que se quedan en sus casas y eso a la larga agrava su situación.

Muchos afectados en el tema económico porque han perdido su trabajo en empresas que ya no están funcionando. Han tenido que despedir o dar licencia sin goce de haber a los trabajadores y obviamente de ellos dependen sus familias. Es una situación dolorosa para todos” remarcó el padre.

¿Qué opina de las plantas de oxígeno que donó el vicariato y que ahora no rinden al máximo?

-Es bastante doloroso ver que el esfuerzo y el desprendimiento que muchas personas tuvieron en la campaña anterior para conseguir las plantas de oxígeno y no necesariamente empresarios que también apoyaron, sino de gente muy sencilla que contribuyeron a la causa con 10, 5 o 3 soles; no fue valorado.

No dieron mantenimiento y preocupa que esas plantas que hacen tanto bien a la gente, no se hayan cuidado. Eso me da mucha tristeza y también un fastidio. Pero bueno no podemos perder la esperanza. Ante esas dificultades el bien debe vencer al mal, la luz debe vencer a la oscuridad. Debemos ser optimistas y seguir adelante. Quienes sean responsables deben asumir esa realidad y la justicia dar a cada quien lo que le corresponde.

Creo que la Iglesia que no debe suplir la función del Estado, porque es el Estado quien debe procurar la salud, economía y todas las acciones propias del bien común; movida por la caridad, por el deseo de servir y contribuir al bien común sacando adelante esta nueva colecta para que de alguna manera se cuente con otra planta de oxígeno y esta vez esté bien cuidada, con mantenimiento a disposición de quienes la necesiten.

Otro problema es que mucha gente en Bellavista Nanay no tiene agua, eso hay que resolver. Esta pandemia nos ha hecho ver con mayor claridad una situación lamentable en la que nos encontramos. A pesar de esa dificultad no debemos perder la esperanza y fe, estoy seguro que en cualquier momento se volteará la página y miraremos esta historia desde otro ángulo, cuidando que no se repita. Pienso que todo esto nos ha forjado y nos ha hecho mejores personas.

De otro lado, hay que dar a conocer que el padre Agustín Arévalo, todos los días hace misa a las 7 pm a través de la página de Facebook de la Parroquia SanPedro-Iquitos.

“En estas últimas semanas pienso que han aumentado los casos de infectados y fallecidos porque hay muchas personas que me envían mensajes con intenciones para pedir por la salud de sus familiares o por el fallecimiento.

Ese hecho, esas intenciones me hacen decir hoy que en estas últimas semanas han aumentado los casos. Es un indicio que la situación está difícil para todos” concluyó el Padre.