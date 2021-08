Cushillo Cocha libre de mascarilla, pero no del narcotráfico

La comunidad indígena Tikuna se mueve entre la pobreza más cruel y la bonanza inesperada.

Está ubicada en la provincia de Ramón Castilla a pocas horas del trapecio fronterizo: Perú-Brasil-Colombia.



“Hola patrona ¿qué haciendo por acá? ¿Turismo?”. Interroga uno de los varios “colochos” como llaman por la zona fronteriza a los ciudadanos colombianos, al observar el desplazamiento inusual de una persona tomando fotos por la considerada “zona roja”.

“No, mirando la pandemia extinguirse, pues vemos que casi nadie usa mascarilla en esta comunidad” respondemos. No hace más preguntas. Se va y se reúne con otros paisanos en la placita del lugar ante la seca mirada de la estatua de un Tikuna que apunta con una “cerbatana” a una serpiente enroscada en un palo.

Una señora vende su chaufa con huevo y plátano frito sobre una mesa de humilde mantel y pocos clientes. Mira y con sus ojos parece decir que ella no sabe nada si la zona estaba infestada de hoja de coca y que solo se dedicaba a su negocio. Igual que el vendedor de coloridas hamacas que camina sin mascarilla hacia ella para pedirle un desayuno a las 11 de la mañana.

TÉCNICO DEL ÚNICO CENTRO DE SALUD DE CUSHILLO COCHA.

“Eso no es de esconder porque incluso a nivel nacional y mundial saben que acá (Cushillo Cocha) captan a muchos jóvenes para el sembrío de la hoja de coca, ante la falta de oportunidades laborales” dice el técnico de salud Augusto Sampayo Mariano, quien reniega porque el médico Serumista que debe estar en esa comunidad de 3,500 habitantes, recetando a los enfermos prefiere quedarse en Caballo Cocha ubicada a unos 25 minutos.

Un motocar llega al destino Tikuna por una especie de vereda peatonal. En la ruta se distingue el local de la Dirandro, también del Fuerte militar “Ticuna”. Todos sus integrantes parecen vivir adentro, no hay una presencia imponente por toda la comunidad que transmita respeto o temor a quienes se dedican al ilícito negocio.

Tampoco se conoce de últimos operativos conjuntos que hayan dado resultado en cuanto a la disminución de la siembra de hoja de coca y la elaboración de droga. Sí se ve una desigualdad grande entre netos vecinos Tikunas, con otros que silenciosamente “hacen su tarea de contactos”.

JUEZA PENAL DEL PODER JUDICIAL “RAMÓN CASTILLA”.

La Jueza Ana Elizabeth Silva More, del juzgado mixto penal unipersonal del poder judicial de Caballo Cocha dice:

“En cuanto al tema de tráfico de drogas acá hay varias investigaciones abiertas. Podría decirle que parte de las autoridades se hacen de la vista gorda en torno a ese asunto. A vista de todos se observa que trasladan insumos para la droga, pero acá no se hace ningún tipo de trabajo preventivo para que no avance” puntualiza valientemente la magistrada.

Las oportunidades laborales para la mayoría de jóvenes de Cushillo Cocha les son esquivas. Mucho. Parte de ellos se dedican a la siembra de coca y otros que no quieren caer, envejecen ahí hasta quedar desdentados y con la piel estrujada. Quizá como los sueños que una vez tuvieron.

ALCALDE DE CABALLO COCHA.

El alcalde de la provincia de Ramón Castilla Rodolfo Díaz Soto, habló de manera más pronunciada sobre la actividad narcótica que algunos moradores (no todos) desarrollan por Cushillo Cocha.

“Los problemas más candentes por esta parte del Perú son: la falta de luz, la poca conectividad y el narcotráfico. El narcotráfico está cerca y se desarrolla en casi todas las comunidades de la zona fronteriza. En el caso de la política peruana no tiene una política antinarcóticos como sí la tiene el resto de países vecinos.

El problema también es que la misma población no permite que ingresen. Ellos (moradores de Cushillo Cocha) se cierran y lo más visible es que prefieren que los colombianos vivan en su lugar porque son sus patrones de ellos; antes que los colonos (les dicen a los que llegan de otros departamentos) entremos para habitar su territorio

La mayoría que vive entre el pueblo originario Tikuna son colombianos. Los colombianos, brasileños, ellos sí tienen acceso a vivienda, chacras y se pueden quedar a vivir ahí con todas sus comodidades.

Muchos se dedican a la siembra de hoja de coca. Lo ven como una fuente de trabajo, es la misma cultura, no tienen una visión clara. No tienen un proyecto de vida. Ellos tienen la producción ilegal y bien podrían estudiar, pero no lo hacen, parece que no les interesa.

Hasta el mismo Caballo Cocha está siendo catalogado como “zona roja”. La policía, el ejército, la dirandro, tienen un mapeo de todo eso. No vemos que haya un interés nacional de exterminar la droga, porque ellos dependen de las decisiones del ministerio del interior” remarca la autoridad edil.

UNA TIKUNA NETA.

Habría que discrepar un poco con el alcalde cuando dice que los jóvenes de Cushillo Cocha no tienen un proyecto de vida al concluir sus estudios secundarios. La directora y docente bilingüe de la institución educativa inicial, Lilia Gómez, es netamente oriunda de esa comunidad.

“Soy 100% Tikuna. Acá enseñamos nuestra lengua originaria y también castellano, aunque por ahora están demorando en entregar los textos” dice Lilia. Y pensamos qué bien por los niños del lugar que aprenden castellano y no pierden su lengua materna Tikuna.

CALLES SOLITARIAS.

A las 11 y 30 de una mañana cualquiera, el sudor nos recorría todo el cuerpo sin saber si era producto de una especie de temor ante algún infortunado acontecimiento o consecuencia del sol hiriente que iluminaba las calles –mayormente solitarias- de Cushillo Cocha. “Debe ser por el quemante sol que no hay muchas personas fuera de sus casas, debe ser eso” pensamos y seguimos.

“Tanto pues no se cansan de andar en sus botes de día, de noche y hasta de madrugada” le expresaba una señora a un joven sentado cerca al maravilloso lago de Cushillo Cocha, testigo de tantas actividades que hacía antes el programa DeVida para motivar entre los comuneros la erradicación de la siembra de hoja de coca y dedicarse a otros cultivos lícitos.

Hoy es como si DeVida y otras instituciones que deberían velar por la erradicación del insumo principal de la droga; se hubieran dado por vencidas. Y la pandemia Covid ya no sería disculpa pues esa comunidad, si no es la primera, será la segunda en todo el Perú que hace mucho tiempo se liberó de la mascarilla y –aparentemente- del mortal virus.

En los colegios rurales donde ya dictan clases de manera semipresencial, se ponen un momento la mascarilla, sobre todo cuando llega de manera improvisada la prensa. Luego se la quitan. “Ellos se aburren con la mascarilla porque hace mucho calor acá” mencionan.

Yendo por la vereda peatonal se pudo comparar una a una las casas de Cushillo Cocha. Unas muy humildes, donde incluso los menores estudian en una especie de balcón que podría caer y otras ostentosas con parabólica e Internet.

Con ventanas de aluminio y vidrios llamativos. Lo que pueda pasar en su interior, es asunto conocido únicamente por ellos. Ventanas y puertas con barrotes, como si vivieran en una zona donde el hurto fuera cosa de todos los días. No es así.

HOY SU FUTURO ES MÁS NEGRO (¿O BLANCO?) QUE SUS NOCHES SIN LUZ.

A estas alturas ya no se sabe si la grave crisis energética que atraviesa esa provincia es debido a que los motores son obsoletos o es que alguien viene saboteando el sistema eléctrico a fin que la oscuridad siga reinando en la provincia de Ramón Castilla y sus comunidades, como dice el alcalde, infestadas de hoja de coca.

“Todas las noches nos están dejando completamente a oscuras” dice el jefe del registro civil de Cushillo Cocha. Habría que preguntarles a las autoridades de turno ¿a quiénes favorecen los interminables cortes de luz que transforman a las comunidades en fauces negras y estremecedoras?

El Mariscal Ramón Castilla, liberó a los negros de la esclavitud. Ahora la provincia que lleva su nombre se ha liberado en un porcentaje muy elevado de la mascarilla usada para prevenir el virus letal covid; pero el Mariscal tendría que volver a nacer para que pueda liberar al pueblo indígena de los sembríos ilícitos.

Quizá se impulse en el presente periodo del presidente Pedro Castillo, una prolífica política de desarrollo fronterizo sostenida en el tiempo y presente en la agenda nacional con lo que se podría lograr una verdadera integración entre todos los peruanos. Atendiendo con urgencia a los pueblos originarios tan excluidos y marginados desde siempre.

CABALLO COCHA TIERRA DE MITOS Y LEYENDAS.

¿Y por qué le pusieron Cushillo Cocha? Se consultó. “Dicen que un pescador salió a su faena y cuando quiso cortar un pescado, se le escapó el cuchillo y cayó a la cocha (lago) de ahí viene” respondieron.

Mientras que el nombre de Caballo Cocha, es un poco más creíble respecto a la leyenda común. “En ciertas noches salía del lago (cocha) un enorme caballo cuyos relinchos sembraban el terror entre los habitantes de los alrededores” dice.

Hoy en las noches más negras que los ojos de un tiburón por la falta de luz, no se ha visto o escuchado a un caballo relinchar por el lago. Más bien se percibe el ruido de pequeños motores empujando botes. El negocio ilícito parece sufrir de insomnio. No sabe dormir.

(Luz Marina Herrera Lama).