Una buena noticia alcanzada por el jefe de epidemiología de la dirección de salud Dr. Carlos Álvarez.



Antes de la esperanzadora noticia puesto que el dengue venía afectando mortalmente a varios menores de edad (4 fallecidos) el doctor Álvarez, dio a conocer en qué porcentaje de vacunación está Loreto y por qué no está considerado en el protocolo del 80% que exige la norma para poder dejar de lado la mascarilla.

“Como región estamos relegados. Informo sobre la última semana, al día miércoles 20 de abril; del 1 ì096, 407 de personas que deben vacunarse en la región Loreto, solo el 62.46% ha llegado a vacunarse con la primera dosis. El 60.75% con la segunda dosis y solo el 25.86% con la tercera dosis.

La provincia de Maynas es la que más ha avanzado. Con la primera dosis tenemos un 85% de cobertura. Con la segunda dosis el 76% y un 36% con la tercera dosis. En términos generales NO llegamos a los parámetros que establece el ministerio de salud para no hacer uso de las mascarillas.

La norma señala qué de 60 años para arriba deben contar con sus 3 dosis, el 80% de cobertura. Y de 12 años para arriba, con el 80% de las dos dosis. Y eso no se ha logrado acá” explica claramente el médico epidemiólogo.

¿Y no están viendo la posibilidad de una propuesta, en vista que en Loreto no se están reportando casos nuevos?

-Hay una salvedad que la vamos a discutir con el equipo de gestión. Maynas es una provincia grande. En Iquitos, estoy haciendo una evaluación como ciudad, por lo que podríamos tener una salvedad en cuanto a que se nos permite andar sin mascarilla.

Porque ya no hay muchos casos nuevos ¿verdad?

-Así es. Porque tenemos casos ambulatorios, leves, no hay casos de hospitalización graves en Iquitos. Hace semanas que no tenemos un fallecido por covid. Eso se tiene que analizar con el equipo de gestión, luego se hará la propuesta al ministerio de salud y si aceptan, con el aval de ellos ya se puede implementar la medida.

De otro lado. ¿Cómo está la curva epidemiológica del dengue, sigue en crecimiento?

-No. Según la última estadística los casos están disminuyendo. Esperamos que concluya la segunda etapa de la fumigación y así tengamos los casos controlados. Nos ha estado preocupando mucho que la enfermedad (dengue) venía causando estragos en los menores de edad. En total han fallecido 3 niños y un adolescente.

¿Y por qué ha atacado más a los niños?

-Porque de cierta forma a varios adultos ya les ha dado y han hecho inmunidad, pero ahora son niños que han nacido posteriormente a los períodos difíciles que hemos tenido acá, entonces se infectan en mayor cantidad.

Hay casos en hospitalización que son estacionarios, van mejorando. La curva epidemiológica del dengue desde hace dos semanas muestra ya un ligero descenso.