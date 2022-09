Director de Petroperu Humberto Campodonico, prometió el último sábado enviar agua y alimentos, pero no llega nada.

Niños y adultos mayores son los que más vienen sufriendo la tremenda escasez de líquido vital.



Ayer por la mañana se pudo comprobar el derrame petrolero ocurrido en el km 42 del Oleoducto Norperuano, el mismo que como una sombra mortal recorría toda la quebrada Cuninico, de donde los pobladores sacaban peces como boquichico, palometa, lisa, doncella, entre otros.

Y lo más importante de esa quebrada jalaban agua para llenar 2 tanques de 5 mil litros a la que luego echaban cloro y salía por unos grifos que hoy están absolutamente secos.

En la mañana de ayer el petróleo empezó a saltarse una barrera de contención, en horas de la tarde el petróleo ya era visible en su ingreso al Marañon de manera intensa.

Al caer la tarde una de las dos barrerás fue rebasada, por lo que se estima que el petróleo avanzó más.

El derrame fue el viernes en la mañana, Petroperú recién hizo visible su acción ayer en la tarde con dos empresas: Roluz y Fraje. Antes puso de Pretexto que los comuneros no los dejaban entrar, versión totalmente desmentida por los afectados ante el Dr. Abel Chiroque, Defensor del Pueblo.

AYER SE LLEGÓ HASTA EL KM 42 DEL OLEODUCTO.

Por más de una hora se recorrió la contaminada quebrada Cuninico. Se rescataron dos aves de la especie Catalán, absolutamente bañadas de petróleo espeso. En iguales condiciones un gavilán. Los tres fueron rescatados a la par que eran evidencias del atroz daño causado a la flora y fauna de Cuninico.

Llegando a la zona más afectada se pudo ver un panorama impactante. Una especie de callejón con aguas negras y pesadas por el derrame de petróleo.

Después de caminar dos horas bordeando la quebrada del Oleoducto, se llegó al punto exacto donde se inició la fuga del crudo negro. En el viaje aparte del Defensor del Pueblo, también estuvieron representantes de OEFA, ANA, colegas periodistas de Ucamara, el Tnte. Gobernador Mayer Panaifo.

Observar las aguas más negras y espesas en toda su dimensión, así como soportar el intenso olor a hidrocarburo, era inmensamente increíble, así como impactante y desolador.

Mientras que en un lado de la quebrada estaba el Defensor del Pueblo, al otro lado estaban los representantes de la empresa y el de Osinergmin, echando la culpa a los comuneros del retraso en su accionar. El teniente gobernador los puso en su sitio y aclaró varios puntos.

La empresa dijo que empezaría el trabajo de contingencia con una empresa privada y 20 comuneros. OEFA, se quedó un rato más en la zona para sacar muestras del petróleo, porque ahí ni siquiera había un hilo de agua.

La gente está muy indignada ya que como en el año 2014, igual les echan la culpa a ellos. Lo desmienten de plano. “Han pasado casi 8 años desde el derrame del 2014, Cuninico, ha sido muy tolerante y viene sufriendo mucho y ahora todo se complica con este nuevo evento dañino. Jamás algún hijo de este pueblo haría estas cosas. El daño es a nosotros, miren ni llega el agua y alimentos ofrecidos por Petroperu” dijo Galo Vásquez, presidente asociación de pueblos unidos.

Al cierre de pudo escuchar algunos comentarios que antes no habían sonado. De que quienes ocasionarían esos cortes, serían las empresas privadas contratadas para la remediacion o contención del espeso líquido negro que ha superado larga y significativamente al del año 2014.

Quien haya echo el tremendo sabotaje que perjudica a miles de pobladores de Cuninico, ha tenido que ser un especialista y contado con herramientas como una “mola”, por la parte baja del tubo y la parte baja está sumergida en el agua. Las autoridades tendrán que investigar quién realmente ha causado el inconmensurable daño a todo un pueblo que hoy “traga su saliva” por falta de agua.

Toda la problemática está siendo seguida muy de cerca por el Llamado Mundial a la acción contra la pobreza (GCAP). Ayer en la tarde llegó la fiscal en materia ambiental Alexandra Méndez, escuchó el clamor del pueblo que pedía agua, agua, de manera extra urgente. Hoy en la mañana habrá otra reunión.

Todos están mirando al cielo a ver si aparece el helicóptero ofrecido por Humberto Campodonico, cargado de agua y alimentos. Al cierre se decía que la carga entraría por otro transporte, no por el aire. Lo que ha vuelto a incomodar a los afectados.

(Luz Marina Herrera Lama).