Zona fue devastada por derrame petrolero en el año 2014.



Pese a que han ganado varias demandas ante el poder judicial, hasta ahora la empresa Petroperú, así como la gerencia regional de salud, no les cumplen con todo lo que estaba especificado en sus pedidos.

Así lo dio a conocer el vice apu de la comunidad de Cuninico César Mozombite, ya que el apu Watson Trujillo, no pudo venir.

“El sector salud no está cumpliendo, primero enviaron a profesionales, pero luego retornaban porque no les pagaban, no había seriedad. Ni siquiera hicieron el dosaje de sangre completo como mandaba el plan, no había medicamentos tampoco. Cuántos años han pasado y no han cumplido” mencionó el vice apu.

Mientras que el abogado Juan Carlos Ruiz, agregó que el retraso en el cumplimiento se debió primero a la pandemia, pero luego cuando ya el magistrado Sergio Del Águila, iba a llamar al orden a la empresa Petroperú y al sector salud para que cumplan, el juez fue promovido a una sala y el caso fue donde un juez supernumerario, quien decidió que todo debía pasar a un magistrado de Nauta.

“Todo ello viene generando dilaciones y con razón la población está molesta. Por eso iremos a ver directamente cómo está caminando todo el tema en el juzgado de Nauta.

Además del tema de salud, hay otros dos procesos como es la servidumbre petrolera y el mantenimiento total del oleoducto. No querían compensarlos por la contaminación, pero la justicia les ha dicho que sí debían hacerlo, por lo que tenían que hablar con los afectados para ver los arreglos y en ese periodo se estaba, pero ahora hay dilación en el proceso” mencionó Ruiz.