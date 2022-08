Les pagan por 7 días a fin que asistan de manera presencial a sus oficinas, pero no van.

Muchos ciudadanos que han querido poner quejas o denuncias, no los encuentran en sus oficinas.

Consejero delegado César Urquía, adelantó que, desde agosto, solo pagarán viáticos a los que estén presentes.



Pedro Pacaya, Francisco López y Janeth Reátegui, tocaron el tema en primera instancia, debido a la falta de asistencia de la mayoría de consejeros a sus oficinas. Expresiones que también recogió el consejero delegado César Urquía Ramírez, quien dio a conocer que desde este mes de agosto no pagarán viáticos a los consejeros que estando incluso en Iquitos, no hacen trabajo presencial en sus oficinas.

“Los ciudadanos reclaman que alquilan oficinas acá y nunca están los consejeros. Hay que ordenar nuestro trabajo en atención a los ciudadanos. Los consejeros de provincias a los que les pagan viáticos, deben permanecer en su oficina y atender a la gente” habló Janeth.

Pedro Pacaya dijo: “Ese tema se ha hablado desde hace mucho tiempo. ¿Dónde están los otros consejeros de provincia? Que ven las actas de las sesiones y observarán que nunca están. Hay consejeros que incluso están en la ciudad, pero no hacen presencia ¿y por qué cobran? Interrogó Pacaya.

Francisco López:

“Es fácil saber qué consejeros cumplen con su labor, para lo que fueron elegidos. Hay algunos que no han sido incluidos en comisiones. Hay otros que están en comisiones, pero no sabemos cuántos informes han presentado. No se puede medir con la misma vara a todos. Si estamos en Iquitos, hay que cumplir con el trabajo, yo estoy acá y no me pagan viáticos desde el mes de junio y tengo que pagar, casa, alimento, traslado” habló.