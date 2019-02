Por la mitad del presupuesto que se ha ido en el objetivo.

Así lo mencionaron algunos integrantes del sindicato de ese nosocomio. Remarcando que en ningún momento quieren que no se paguen esas guardias, pero que se deberían hacer de manera planificada para que a medio año no se vean nuevamente sin dinero para cumplir por los servicios prestados.

“Existía de presupuesto 1´328 mil soles para el pago de guardias. En enero el adeudo de guardias del año pasado no se había cancelado, solo en un 35% por irresponsabilidad de la anterior gestión. En enero se canceló algo de 500 mil soles por guardias. Se contabilizaron 11 guardias. Luego sale un memorándum sin conocimiento del presupuestario y planeamiento para la cancelación de 12 guardias.

A la fecha se ha gastado algo de 600 mil soles. Si habría presupuesto cuanto más paguen mejor, pero acá es una irresponsabilidad ya que no hay el presupuesto. Para el pago total se necesita 5 millones 500 mil soles, al pagarse con 11 o 12 guardias, tendremos una brecha de más dos millones.

Si se paga 12 guardias de manera irresponsable el presupuesto con las justas llegará a junio o menos. ¿Y después qué será de los compañeros que hacen guardias? Esas decisiones debe evaluar la administradora Fabiola Correa, para no caer en esos desfases por los que más adelante habrá problemas”, mencionaron algunos sindicalistas del hospital regional.