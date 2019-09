Cuestionan a Gerencia Regional de Desarrollo Social

Por no apoyar actividad a favor de los derechos de las mujeres y prevención de la violencia.

Los responsables de impulsar el Tour de Empoderamiento de mujeres en la región Loreto, entre ellos Milton Salinas, dio a conocer que el evento se dio a conocer desde hace 4 meses a las diversas instituciones del Estado para que participen; sin embargo, no hubo la respuesta esperada. Contrataron los ambientes del Pardo, esperando que asistan unas 300 mujeres, pero no llegaron ni a 50.

“Este evento social convocado desde hace 4 meses, es totalmente gratuito, no tiene fines lucrativos, su lema principal es: “Moviendo regiones apoyando gestiones”. Invitamos a las instituciones públicas a que se sumen y nutran el evento ya que tocamos un tema sensible como es violencia contra la mujer.

Entre los objetivos está contribuir a erradicar y disminuir la violencia en todos sus aspectos, en hombres, mujeres y niños. Luego la igualdad de oportunidades, defender los derechos de las personas con discapacidad y promover nuevas familias. Hemos dado 12 conferencias magistrales en cuanto a violencia contra la mujer, discriminación, feminicidio, acoso sexual, emprendimiento, liderazgo, motivaciones, etc. Invitamos a mujeres de éxito para que nos cuenten sus experiencias y sean modelo.

Una serie de exposiciones donde las Instituciones públicas como el área de desarrollo social del gobierno regional, debieron participar e informar de todas las campañas y actividades en torno a lo que se hace en esta lucha en Loreto. No entendemos cómo esa gerencia no ha participado, enviamos invitaciones con mucho tiempo de anticipación. Hemos tenido respuestas frías, imagino que no les interesa el tema. Elegimos Iquitos porque es una ciudad con alto índice de violencia contra la mujer”, habló Milton.

En la actividad sí estuvo presente la consejera delegada Lic. Janet Reátegui. “Un tema concerniente a las mujeres que se debió priorizar para un empoderamiento de mujeres loretanas en defensa de sus derechos, eso era primordial. Han contratado un espacio como para 300 mujeres y si llegaron 50 ha sido mucho, eso no se puede pasar por alto.

Si la actividad se habría difundido por medio del gobierno regional, de la gerencia de desarrollo social, quizá sí habrían asistido madres de familia, empresarias, vendedoras en mercados, docentes, etc. Habría estado lleno el local, pero no se hizo y estas cosas indignan.

Estos eventos son llevados por varias regiones del Perú gracias al impulso de un staff de trabajadores, quisieron beneficiar a Loreto, pero acá no han tenido la respuesta después de 4 meses que les fue comunicado. Eso es muy lamentable”, concluyó la consejera.