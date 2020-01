Cuerpo Médico del hospital “Santa Gema” Yurimaguas en paro de 72 horas

De no ser escuchados radicalizarán sus medidas de lucha.

Cuestionan falta de pago por 8 meses a médicos y técnicos asistenciales.

También la falta de transparencia en la entrega de plazas médicas hasta diciembre 2020.

Así se pudo conocer a través de una entrevista hecha al presidente del mencionado Cuerpo Médico Dr. Frank Macedo Bernal, quien ya adelantó que, de no encontrar respuestas urgentes a sus demandas, la protesta se radicalizará.

“Antes ejecutamos un paro de 48 horas y hoy de 72 horas. La lucha es porque actualmente el hospital carece de insumos, de medicamentos básicos que todo hospital debería tener. Así como el incumplimiento de pago al personal médico, personal técnico y asistencial que están por Locación de servicios.

Son 8 meses que están impagos y ya algunos han renunciado quedando desabastecidos en recursos humanos, se han ido médicos especialistas. Realmente que la salud en todo Loreto, está en una crisis muy grande y es necesaria que se solucione.

Igual se protesta porque el actual director del hospital Santa Gema, Andrés Álvarez Antonio, no ha rendido cuentas de la gestión 2019. Ni de ingresos, ni de egresos y eso no se ha visto antes acá. Están obligados a rendir cuentas.

Y finalmente, se ha dado la segunda convocatoria para el concurso por Tesoro Público de plazas de médicos para el hospital. El concurso era para médicos especialistas, pero han adjudicado las plazas a médicos generales hasta el 31 de diciembre del año 2020.

Es decir, no han hecho caso a los requerimientos planteados para acceder a dichas plazas. Sabemos que los trabajadores de Fenutssa también vienen planteando protestas y empezarían este martes 14 de enero.