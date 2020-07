Cuerpo Médico del Hospital Regional rechaza contundentemente presencia del gobernador en XXX Aniversario

Encrucijada que tendrá que resolver la directora de ese nosocomio, Mercy Panduro Gaviria.

Solo su presencia golpearía más la memoria de los profesionales de salud caídos en pandemia, señalan.

Y es que los médicos, así como enfermeros, técnicos y demás trabajadores de ese nosocomio, no olvidan cuando el gobernador insultó a los galenos, expresando que si querían podían irse que él contrataría a otros. A la par que le imploraban por ayuda con equipos de protección personal y al final, con oxígeno que se necesitaba a raudales y éste no llegaba por lo que fallecieron muchos en ese establecimiento hospitalario.

Ese recuerdo que les golpea el existir a todos los profesionales de la salud, más a los galenos del regional donde fallecieron muy valiosos especialistas, únicos en la zona; es que en asamblea del 24 de julio 2020 el Cuerpo Médico acordó enviar un oficio a la doctora Mercy Panduro Gaviria, directora del hospital, adelantándole que no aceptarán la presencia del gobernador Elisbán Ochoa Sosa, en los actos a desarrollarse por aniversario y homenaje a los caídos en pandemia.

“Se acordó asistir a los actos programados por el XXX Aniversario del Hospital Regional, donde se develará el Muro de los Héroes construido en honor al personal de salud del hospital caídos en la lucha contra el covid.

Queremos expresar nuestro profundo rechazo a la presencia del gobernador regional Elisbán Ochoa Sosa y Declarado Persona NO Grata para el gremio médico.

Se le exhorta realizar las coordinaciones para evitar cualquier disconfort en este evento, dado que solo la presencia del gobernador sería considerada una afrenta a nuestro gremio y a la memoria de nuestros colegas fallecidos en pandemia”, remarca el Cuerpo Médico del hospital regional.