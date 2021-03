Cuerpo Médico del hospital regional pide renuncia del director de salud

Agregan que ya no tendría autoridad para manejar la dirección de salud.



Aunque al cierre de esta nota informativa no se conocía de alguna renuncia presentada por el director de salud Carlos Calampa Del Águila, ante el gobernador. O que el gobernador se la haya solicitado por el escándalo de las 66 dosis de vacuna Pfizer colocadas a personas no programadas, el Cuerpo Médico del hospital regional sí emitió un comunicado desde ayer muy temprano.

“El Cuerpo Médico del hospital regional de Loreto “Felipe Santiago Arriola Iglesias”, rechaza profundamente todo acto que beneficie a un servidor público en calidad de privilegio por ocupar ese cargo. Tal como se dio con la lista dorada de 65 funcionarios públicos que fueron vacunados de forma indebida con vacuna Pfizer.

Las vacunas llegaron para un fin, el de vacunar a personas vulnerables mayores de 70 años y esos 65 servidores del Estado no cumplían con el requisito. Nuestras máximas autoridades de salud manifiestan desconocer. Es fácil evadir responsabilidades cuando te descubren.

¿Cómo es posible que suceda esto doctor Calampa y Elisbán Ochoa? Acaso el personal hace los que le plazca o el doctor Calampa ya no tiene autoridad de manejar Diresa, ya que un tema tan sensible se le fue de las manos.

Ante estos hechos pedimos la renuncia inmediata de Carlos Calampa, por inoperancia. Así también la intervención de Contraloría, la fiscalía, Defensoría del Pueblo y se sancione a quienes resulten involucrados dado que 65 adultos mayores dejaron de vacunarse” suscribió el Cuerpo Médico.