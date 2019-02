En reunión los miembros de manera compacta, han decidido sacar un pronunciamiento de rechazo total.

Hacen un llamado al director Nicolás Hernández, para que “ordene la casa” de inmediato.

Los mismos dirigentes sindicales siempre han dicho que ellos no están para sugerir o aceptar cargos directivos, sino para fiscalizar las acciones de los superiores y hacer respetar los derechos laborales. Sin embargo, en el hospital Iquitos ahora “la moneda” parece haberse volteado, pues varios de los dirigentes han aceptado cargos directivos, quedando prácticamente minimizada la defensa de ese nosocomio.

Sobre el tema sensible se pronunció el Dr. Miguel Ángel Pinedo Saboya, presidente del Cuerpo Médico del hospital Iquitos. “El sentir y consenso de los miembros del cuerpo médico es de rechazo total a esa posición y accionar de parte de algunos dirigentes del sindicato de trabajadores. Antes decían cuidar los derechos de los trabajadores, ahora es todo lo contrario. De los 13 dirigentes, cuatro ocupan cargos directivos en la gestión del nuevo director.

Lo más indignante es ver a quien dice luchar por los derechos de los trabajadores del hospital, el secretario general del sindicato David Cachique Curimuzón, que está ahora como jefe de la Unidad de Auditoría en Salud de este hospital.

Eso es un descaro. Él no cuenta con el perfil y no es ético porque no puede ser “juez y parte”. Nos acabamos de enterar que a este secretario general, cuya jefatura empezó el 14 de enero de 2019, le han pagado completa la bonificación por encargatura. Ese acto es totalmente irregular.

Otro es Jesús Farroñay, quien ocupaba en el sindicato el cargo de secretario de cultura y deporte, ahora está como jefe de oficina de gestión y desarrollo de recursos humanos. Marden Javier Ayllón Pizango, secretario de control y disciplina del sindicato, ahora está de jefe del área de archivo de la unidad de estadística. Roberto Dávila Bacca, secretario de prensa, ahora es jefe del área de biblioteca de la unidad de capacitación. Incluso el secretario de la CGTP, sigue con jefatura en archivo.

Todo esto ya se ha comunicado a la Contraloría para que actúe y se vean los cambios. El mismo director del hospital debe poner orden acá. No puede ser que dirigentes o personal que no cumple con el perfil, estén al frente de cargos. Ocupan cargos y eso va en contra de lo establecido dentro del Rof y Mof. No es posible que incluso nosotros nos estemos distrayendo en estos temas, cuando hay tantos problemas y necesidades en el nosocomio.

Son 86 trabajadores que están en la modalidad de locadores, a quienes les han dado término de contrato. Uno de ellos es técnico capacitado que trabaja tiempo aquí, en oftalmología. Ahora al igual que los otros trabajadores, se dice que su permanencia dependerá de lo que diga el sindicato, de su evaluación. Entonces que el sindicato asuma las riendas del hospital, eso es terrible. Todo el gremio médico rechaza esas acciones, sacaremos un pronunciamiento al respecto”, declaró el Dr. Pinedo Saboya.