Cuarto piso de edificio arde en llamas

Incendio fue controlado por los bomberos de Iquitos



Una llamada telefónica alertó a los bomberos de iquitos para que se traslada cena hasta la cuadra 7 del jirón Arica. En el lugar ocurrió un incendio cerca de las 11 de la mañana del día de ayer.

La información señalaba, que el siniestro ocurrió en el cuarto piso de un edificio ubicado en el centro de Iquitos. La desesperación era grande por las personas que tienen su tienda en este sector, ya que temían lo peor.

El fluido eléctrico fue cortado por esta zona mientras los bomberos realizaban su trabajo. También se hicieron presentes personal de emergencia de la Policía Nacional del Perú así como serenos de Belén y Maynas.

Los bomberos tuvieron que ingresar hasta el cuarto piso ya que de ese lugar emanaba cantidad de humo. Tuvieron que romper una ventana de vidrio para poder tener oxígeno, ya que todo el ambiente, en donde hay departamentos, se encontraba completamente lleno de humo tóxico.

Tras varios minutos finalmente los hombres de rojo lograron controlar el incendio de menor proporción. No se registró daños personales. Cabe indicar que en el primer piso funciona la empresa “Muebles Nicole’s”, lugar donde se encontraba cantidad de material inflamable, ya que había camas, camarotes, armarios, sillas mesas, entre otros artículos de sala, mesa y dormitorio.

¿LA ESCALA TELESCÓPICA?

Las personas que se encontraban en el lugar preguntaban porqué no había sido utilizado la escala telescópica, la misma, que había sido donado por la BUSF (bomberos Unidos sin fronteras) de España a los bomberos de Iquitos.

La no presencia de esta unidad, fue debido a que falta capacitar a los choferes para que puedan maniobrar y utilizar la escala telescópica en este tipos de incendios. Las personas que tienen que capacitar a los bomberos de Iquitos, son bomberos de España, que debido a la pandemia y algunas restricciones, no pueden llegar al Perú. Sin embargo se conoció que de todas maneras harán lo imposible para que esta capacitación se haga realidad lo más pronto posible. (C. Ampuero)