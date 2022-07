Sub gerente regional de salud exhorta a instituciones a exigir carnet de vacunación y cumplimiento de protocolos.



La sub gerente de la Gerencia Regional de Salud Loreto (GERESA Loreto), Clara Bustamante, advirtió que la región ya presenta dos fallecidos por Covid-19 en el marco de la cuarta ola de contagios. Se trata de una paciente con 0 vacunas y una con comorbilidades.

La funcionaria indicó que el porcentaje de contagios se incrementó en las últimas semanas, ya que subió de 2% en el mes de junio, a cerca de 19% en julio. Lo que se grafica en un alza que va de 79 contagios a 1050.

Asimismo, indicó que a la fecha tres pacientes se encuentran hospitalizados (dos en el Hospital Regional y uno en EsSalud), aunque ninguno de ellos requiere ventilación mecánica. Además, alertó que se reporta un incremento de contagios en el personal de salud, por lo que invocó a los médicos, asistenciales, técnicos y administrativos a estar al día con sus vacunas.

Por otro lado, habló sobre la vacunación en los colegios, una brecha que durante estos días se intenta recortar con campañas de vacunatón. En esa línea, criticó que existen directores y docentes que no están promoviendo el consentimiento informado de los padres de familia para firmar la autorización de vacunación de sus menores hijos, por lo que llegada la hora no se les puede inocular el medicamento.

Del mismo modo, cuestionó que existan cada vez más locales comerciales e instituciones tanto públicas como privadas, que no pidan el carnet de vacunación y tampoco exijan el cumplimiento de los protocolos, por lo que comentó que se están realizando coordinaciones con la Cámara de Comercio y los gremios de empresarios para realizar visitas inopinadas y monitorear qué negocios no están cumpliendo con las disposiciones sanitarias.

“Exhortamos a las instituciones a que exijan el carnet de vacunación y las mascarillas. En salud pública no basta con protegerme solo yo, sino con que la gente de mi entorno debe estar protegida. No podemos permitir que la mayoría se vea perjudicada solo porque unos cuantos no quieren acatar los protocolos”, declaró.

Finalmente, recordó a la población que la vacuna anticovid si bien no evita el contagio, reduce significativamente el riesgo de hospitalización y gravedad, sin embargo, enfatizó en que aun estando vacunados debemos respetar los protocolos, pues existen personas como adultos mayores y con comorbilidades que son consideradas población de riesgo, a quienes podemos contagiar y ocasionar, incluso, la muerte. (A. Padilla)