Efectivos policiales fueron cambiados por el General Carlos Cárdenas



Quién no recuerda a los muñecos policiales que se paraban en cada esquina realizando actividades educativas y operativos educativos, con fin de educar a los conductores en temas del Reglamento Nacional de Tránsito.

A sus integrantes mujeres se les podía ver en cuanto actividad que realizaban los colegios cuando las clases serán presenciales. Eran la alegría especialmente de los niños cada vez que llegaban a una institución educativa inicial o primaria, con la finalidad de enseñar lúdica y artísticamente. Se supo que el general de la Policía Nacional del Perú, Carlos Chong Campana no veía con buenos ojos que efectivos policiales estén haciendo este tipo de actividades artísticas y educativas en favor de la población, por lo que dispuso desactivarlo y enviar a este personal a comisarías y a otros a la frontera.

¿Qué es el Grupo Amistad de la PNP?

El Grupo Amistad de la Policía Nacional Región Loreto fue creado en el año 2014. Por iniciativa del SS. PNP. Zein Vela Valles, convocando a hombres y mujeres de la Pnp. Con cualidades artísticas de baile, canto dramatización y otros realizando actividades culturales en diferentes escenarios con presentaciones temáticas de educación cultura y deporte entre ellos prevención a la violencia familiar, trata de personas, drogas educación vial y otros cuyo trabajo siempre era reconocido por toda la población e instituciones públicas y privadas, logrando realizar actividades en toda la región Loreto.

Luego de seis años en el 2020 ante la mala decisión del Gral. PNP Chong Campana a cargo de la IV. Macro región Loreto el Grupo AMISTAD es desintegrado y los integrantes reasignados a diferentes unidades incluso a la zona de frontera. Solo quedan muchos videos y fotos de las actividades resaltando los personajes POLITO Y POLITA así como las carismáticas dalinas. SO. Maya, Thalia, Marianita, Gaby, Demi, Pilar, Cliver y muchas generaciones que participaron en este grupo.

Sería importante que nuevamente este grupo sea reactivado y que otra vez estén en las instituciones educativas, (ya que este año hay clases presenciales), en la calle y lugares donde siempre fueron solicitados para educar a la población en general. (C. Ampuero)