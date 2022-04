Roldán Tumi, primer Matsés en graduarse en antropología en el Perú.



Roldán Tumi Desi, quien hace pocos días fue reconocido por ser el primer matsé en titularse como antropólogo en el Perú, habiendo llevado sus estudios en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), en la ciudad de Iquitos, brindó una entrevista a Diario La Región para dar a conocer su experiencia durante su carrera. Así como sus más grandes desafíos.

Y es que para Roldán Tumi no fue nada fácil llegar a la capital loretana y obtener un título profesional, empezando por el hecho de que su comunidad, Buenas Lomas Antigua (en el distrito Yaquerana, frontera con Brasil), se encuentra a seis días vía fluvial de la capital regional y las lanchas solo hacen el recorrido dos veces al año.

“Al inicio ha sido muy complicado para mí, estar sin familia es difícil. No era posible hacer comunicación, no hay señal, solo cuando mi mamá bajaba a Angamos (localidad Colonia Angamos), me podía contactar”, declaró.

A ello se suman barreras culturales que Roldán tuvo que enfrentar y vencer, como el idioma, un problema que, reconoce, le costó con notas desaprobatorias durante sus primeros ciclos. Además de características propias de cada cultura que resultaron un giro difícil de procesar.

“Fue fuerte, difícil… comprender y adaptarse en todo. En la bulla (de Iquitos), en la comida, socializarse con la gente. Ha sido dificil para mí adaptarme. También en la universidad, en los saludos, nosotros no saludamos agarrando la mano o abrazándonos. Esas cositas que a pesar que son simples, llegan a afectar”, manifestó Roldán.

Agregó: “En el idioma yo me he esforzado bastante. Yo estuve en la Organización de Estudiantes de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana( OEPIAP), ese es un espacio importante porque conoces a otros indígenas; ahí no hablamos en la lengua pese a que somos indígenas. Ahí no tuve dificultad, como eran indigenas, era facil dialogar”.

En ese sentido, el nuevo antropólogo matsé criticó la forma en cómo se aplica la educación intercultural bilingüe en la región Loreto. A lo que señaló que la UNAP no incluye ni promueve la interculturalidad.

“La palabra intercultural con los indígenas es muy complicada porque para hablar de interculturalidad en la universidad y en el colegio tiene que estar incluido el conocimiento indígena o la practica del pueblo indígena. Yo no puedo decir que la UNAP es intercultural, el que haya muchos alumnos indígenas no es interculturalidad, se puede llamar pluricultural o multicultural, pero para hablar de interculturalidad tiene que estar incluído el conocimiento indígena ¿Cómo? Un matsés anciano debe estar enseñando ahí, ¿Existe eso? No, la regla misma no permite que un indígena anciano enseñe . Si no aceptamos eso ¿por qué hablamos de interculturalidad?

Finalmente, Roldán Tumi exhortó a todos los jóvenes provenientes de los pueblos originarios más alejados a no rendirse y preservar en el logro de sus objetivos, pese a todas las barreras que se presenten.

“Lamentablemente para todos los jóvenes indígenas que llegan a Iquitos que quieran aprender la realidad es aguantar, adaptarse y acostumbrarse, no queda de otra, tienen que ponerle mucho esfuerzo”, finalizó el antropólogo. (A. Padilla)