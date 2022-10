Mencionó el Dr. Ramón Guillén Vallejo, actualmente juez penal especializado en extinción de dominio de la Corte Superior de Justicia de Loreto.



Él es juez titular de paz letrado del distrito de Urarinas y provisionalmente ascendido a juez penal especializado. Aparte de las capacitaciones constantes que les brinda la CSJL, también lo hacen la embajada de Suiza, de EE.UU países inmersos en la lucha contra el lavado de activos a fin que no se introduzca el dinero ilícito en las finanzas públicas.

“La fiscalía de extinción de dominio tiene la facultad de investigar de forma reservada, por eso aún no hay muchos procesos porque están en la fase de indagación patrimonial. En esa fase nadie conoce cuáles son los procesos.

Cuando en esa indagación de patrimonio encuentran suficientes pruebas, recién presentan la demanda de extinción de dominio. Solicitando que el patrimonio de quien está vinculado a hechos ilícitos (tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, delitos forestales etc.) se extinga.

El juez da la oportunidad al demandado para que se defienda en su derecho a la propiedad. Es un proceso civil. Extinción de dominio es la consecuencia jurídica de que el dinero no es de la persona que supuestamente es titular, sino producto de origen ilícito, entonces pasa al Estado.

A nivel nacional el poder judicial ha establecido que en ciertos departamentos donde existen casos, hayan juzgados de extinción de dominio, entonces decidieron que en Loreto sí existe lavado de activos por lo que sí era necesario un juzgado y una fiscalía especializadas en extinción de dominio.

Existen personas que están ejerciendo como titulares de ciertos bienes muebles e inmuebles, dinero, vehículos, que en realidad no les pertenecen (testaferros). Todo proviene de dinero ilícito. Un caso se presentó en Ramón Castilla, donde se encontró una avioneta valorizada en millones de soles.

El fiscal solicitó que pase a nombre del Estado y la trasladaron desde una pista de aterrizaje clandestina hasta Lima ya que estaba operativa” declaró el juez especializado.

¿Cuándo juzgan a la persona propietaria del bien, también lo hacen con los conocidos testaferros?

-La extinción de dominio no busca sancionar, sino que resuelve el destino del bien. El bien a su nombre, del testaferro cuya procedencia no puede justificar. Por ejemplo; una persona que tiene ingresos bajos o que no esté registrado en Sunat, en el ministerio de trabajo, pero tiene registrados a su nombre muchos muebles e inmuebles.

Entonces la fiscalía solicita acción judicial ya que esa persona no puede justificar la procedencia lícita del bien y más bien existen elementos de que la procedencia está vinculada con dinero ilícito, porque tal vez la persona tiene antecedentes de tráfico ilícito de drogas. Una es la sanción por el delito y otro el Proceso por Extinción de Dominio.

La mayor demanda de procesos, son por tráfico ilícito de drogas. Como ya ha sido materia de publicación por parte de la corte de justicia, se conoce sobre lo resuelto de un bien vinculado al conocido narcotraficante de apellido Tijero, quien compró un bien mueble en la Av. Grau (donde ahora está la compañía de bomberos). Aparece como titular una empresa indicando que ellos son los titulares, que le compraron a Tijero sin conocer que él se dedicaba a la actividad ilícita. Acá resolvimos y la empresa ha apelado en segunda instancia, en la sala de extinción que queda en el departamento de Trujillo.

¿Y qué mensaje daría a la población, en esta ciudad donde se percibe que está habiendo muchos testaferros, mucho lavado de activos proveniente de actividades ilícitas?

-El lavado de activos consiste en que el dinero producto de nuestro trabajo, que es un dinero limpio, se mezcle con dinero sucio. Si nosotros permitimos que a nuestro patrimonio; que es fruto de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, ingrese dinero sucio con la finalidad de lavarlo, vamos a perder tanto el dinero sucio como el limpio. Tenemos que mantener nuestro dinero limpio.

No aceptar dinero vinculado a delitos, sino les van a quitar todo porque se involucra con dinero sucio. Es mejor cuidar nuestro patrimonio, que todo sea por contrato, transacciones bancarizadas, pagar nuestros tributos, declarar cuáles son nuestros ingresos.

A los funcionarios públicos cada vez más nos piden declarar cuántos son nuestros ingresos ante la Contraloría, etc. Todo debe estar limpio porque en caso que se detecte el ingreso de dinero sucio, se les quitará todo. Esa es la extinción de dominio a favor del Estado.