Declaró el gerente de recursos forestales (GERFOR) Oscar Llapapasca.



Antes dijo que la protesta de los comuneros del Alto Nanay, era entendible. “Hay una suerte de persecución que hace el Estado debido a la normativa que tiene. Ellos (comuneros) viven y dependen de la madera, el Estado tiene que promocionar y no perseguir.

Desde Gerfor queremos promover una normativa u ordenanza regional para el buen aprovechamiento de la madera rendonda, caibros, soleras y vigas, pero no es suficiente. La solución a la problemática implica decisiones también del gobierno nacional.

Hay normativas que obligan a eso, a la intervención de varios sectores en el sector forestal, en eso se debe mejorar varios procesos. Hay leyes a nivel nacional que necesitan ser mejoradas.

Existe la Ley 1220 que obliga la intervención de otras instituciones. Las dragas es un medio para que se haya formado un puesto de control como “Yarana”. Cuando pasa la madera otras instituciones intervienen y si nosotros no lo hacemos nos pueden denunciar.

Ya van 8 profesionales presos, acusados de formar parte del crimen organizado por lavado de madera” declaró.