Expresó el presidente de la CSJL Dr. Carlos Del Piélago Cárdenas, en el marco del simulacro desarrollado el día de ayer. Él también es el presidente del Centro de Operaciones de Emergencia de la Corte de Loreto.



Trabajadores de la CSJL acatan de manera ordenada el simulacro. También hubo heridos que fueron rescatados por personal paramédico.

Lógicamente que los heridos también eran parte de la preparación a fin que el simulacro sea más creíble. Dramático. La sede central del Poder Judicial Loreto cuenta con unos 400 trabajadores. Los que por ahora hacen trabajo presencial fueron saliendo ordenadamente de sus oficinas por una de las tres puertas con las que cuenta la Corte Superior de Justicia de Loreto.

Jueces, especialistas, administrativos e incluso algunos ciudadanos que hacían gestiones, se dirigieron al exterior de las dos infraestructuras judiciales a la hora programada para el simulacro. Las alarmas a nivel nacional sí funcionaron.

El Dr. Carlos del Piélago, también presidente del centro de operaciones de emergencia de la CSJL, como era de esperarse; estuvo a la cabeza del acatamiento del simulacro. Se ubicó con otros jueces y juezas, así como trabajadores, en la plataforma de la histórica Plaza 28 de Julio.

“Hemos aprendido que acá sí hay sismos. Hace tiempo hubo un sismo en Amazonas que repercutió en Loreto y la gente quedó sorprendida, no sabía qué hacer. Eso demuestra que geológicamente la estructura de la tierra sigue cambiando y los lugares donde normalmente no se tenían sismos, como en Iquitos, ahora sí los tenemos.

Esto requiere que las personas estén preparadas para que no tengan accidentes o fallezcan por el sismo mismo, sino por no saber cómo comportarse en el momento que ello ocurre” declaró Del Piélago Cárdenas.

¿Y cómo están ambas infraestructuras del poder judicial, tienen falencias o sí están distribuidos los ambientes de manera adecuada?

-Nos falta presupuesto, necesitamos escaleras de emergencia. Hemos pedido apoyo económico a Lima, pero siempre se tiene recortes presupuestales y eso hace que no podamos satisfacer todo aquello que se requiere.

Hay problemas de acceso para las personas con alguna discapacidad. Supongamos en este momento, ¿cómo los evacuaríamos? Eso también hay que abordar. Hay cambios que se requieren hacer en la infraestructura. Sí hay mejoras en la capacitación de personal.

He conversado con la parte de médico ocupacional, a fin que se dicte un curso de primeros auxilios a los trabajadores a fin que sepan qué hacer en caso de una emergencia hasta que lleguen los paramédicos o médicos y así trasladar a un centro hospitalario a cualquiera que sufra un accidente.

(Luz Marina Herrera Lama).