“Cuando hacemos sesiones descentralizadas se necesita de personal”

Refirió la consejera delegada Janet Reátegui, respecto a algunas secretarias y secretarios que viajan con los consejeros.

“Sorprendidos por lo que sale a los medios, creo que deben venir a la fuente para que sepan cuándo es que requerimos de las secretarias.

Cuando hacemos sesiones descentralizadas se necesita de una persona que grabe la sesión, de las secretarias que tienen que distribuir los documentos, y no solo de una ya que somos 16 consejeros, es toda una maleta con documentos.

Tienen que hacer correr el micro de uno a otro consejero. Cuando se descentraliza se van con viáticos, pero cuando es invitación de municipios o aniversarios, las secretarias se van con sus propios medios, sino que van junto con nosotros”, respondió la consejera delegada.

¿Y qué interés tendrían las secretarias de ir con sus propios medios?

-Bueno, finalmente hay una invitación para el consejo y siempre estamos socializando el que tiene sus medios va y el que no puede, no va pues. Tenemos muchas invitaciones, a algunas vamos y a otras no por un asunto de tiempo, cuando hay un poco de espacio acudimos, así como a Requena y participar de su aniversario.

Es bueno integrarse y eso no significa que gastemos la plata del pueblo.

De otro lado ¿a qué se debe el cambio de fecha del 4 al 3 de octubre de la primera sesión ordinaria del mes?

-Porque algunos consejeros tienen una notificación para ir a Nauta el día 4. Hubo una denuncia de un periodista de allá y por eso es que tienen que acudir, así que adelantamos la sesión para el 3 de octubre a las 10 de la mañana, para que estén todos. No se puede programar una sesión sabiendo que ellos no van a estar.