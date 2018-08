Según el gobernador, señala que se reunirán con la municipalidad para ver calles y luego dice que no asfaltan porque les han cambiado las vías.

Mientras que el gerente Moisés Panduro, menciona que el asfalto no llega a Iquitos por lo que vienen aplicando penalidades a la empresa. ¿Y por qué no le resuelven el contrato?

Ministerio público de oficio y en simultáneo, debería visitar planta de asfalto de Iquitos y la planta del proveedor en km 3.7 Yurimaguas Tarapoto, donde esta planta no se observaría.

El pasado 16 de mayo de 2018 el gobierno regional de Loreto convocó para la contratación y adquisición de asfalto RC-250 y PEN 40/50 para la repavimentación con mortero asfaltico de las calles de la ciudad de Iquitos. Por un monto referencial de 3 millones 303 mil soles. Monto a pagarse de recursos determinados y canon petrolero.

En el marco de la convocatoria se colocaba un plazo de 15 días calendario para que la empresa ganadora entregue el material. Y los pagos serían a cuenta, es decir, en cuanto acrediten haber entregado los bienes materia de contratación. Según resumen ejecutivo, como resultado de las indagaciones de mercado, en pluralidad de proveedores apareció “Asfalto y derivados del Oriente” y “Loreto Asfaltos”.

Asfalto y derivados del Oriente, dice estar ubicado en km 3.7 de la carretera Yurimaguas Tarapoto, donde en realidad según datos recogidos, no funcionaría ninguna planta de asfalto. El gerente general es César Ibáñez Ruiz, a quien en la época del ex presidente Yván Vásquez, también le compraron el asfalto de mala calidad con el que regaron algunas calles que ahora están desastrosas. El encargado en esa época era el actual consejero regional Fernando Valencia.

La empresa “Loreto asfaltos Eirl”, está ubicada en Pj. 20 de enero 134. Su gerente es José Luis Enríquez Olivares (al mismo que tomaron en la época del ex presidente regional). Antes estuvo ubicada en Alzamora 756, en el 2018 en Av. Mariscal Cáceres 617-Maynas.

ACTA DE BUENA PRO.

Subasta inversa electrónica 002-2018, gore Loreto. El 1 de junio 2018 a las 2 y 35 minutos en el gobierno regional, el comité de selección entregó la buena pro a la empresa “Asfalto y derivados del Oriente” a un monto de 99 mil 900 soles. Ese mismo día a las 3 y 15 minutos de la tarde, entregaron el Item II para la adquisición del asfalto a fin de repavimentar las calles de Iquitos, por un monto de 2´675 mil 083.95 soles. Ganó la misma empresa “Asfalto y derivados del Oriente”, empresa supuestamente ubicada en el km 3.7 de carretera Yurimaguas-Tarapoto.

El 9 de julio de 2018 el gobierno regional en la persona del administrador Hugo Valderrama Eléspuru y el proveedor César Ibáñez Ruiz, firman los contratos 040 y 041, con los ítem antes mencionados.

Según contrato los montos dados a conocer comprenden todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas. Según contrato el responsable de otorgar la conformidad de la prestación debería hacerlo en un plazo de 10 días. Y la entidad efectuar el pago inicial dentro de los 15 días.

AHORA, el gerente general Ing. Moisés Panduro, ha dicho que la empresa proveedora no está cumpliendo con la entrega del asfalto por lo que harán los cobros de las penalidades correspondientes. Mientras que el gobernador de la región, señala que están prácticamente entrampados en el reasfaltado debido al problema surgido con la municipalidad de Maynas que les quiere dar una lista con otras calles.

Si todo Iquitos está con sus calles desastrosas ¿qué molestia les causa que se repavimenten unas y después otras? La verdad es que no pueden hacer los trabajos porque el asfalto no está llegando. Y lo ha dicho el mismo gerente general del gobierno regional, no nosotros.

(Luz M.Herrera).