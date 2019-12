Crisis en área de emergencia del hospital regional

Médicos no tienen insumos ni medicamentos con que trabajar

Pacientes se ven obligados a comprar fuera los medicamentos que deberían ser cubiertos por el seguro

El Hospital Regional de Loreto “Felipe Santiago Arriola Iglesias” se encuentra atravesando por una situación realmente alarmante, debido a la huelga indefinida de los médicos, el desabastecimiento de farmacia, falta de pago a los trabajadores, y ahora también por la crisis en el área de emergencia.

Como se sabe, el área de emergencia no puede cerrar bajo ninguna circunstancia, pero ello no la exime de verse afectada por la huelga médica, ya que, según detalla el jefe de esta área, Dr. Juan Carlos Acuy Gratelli, se viene registrando un incremento de pacientes, no pudiendo darse abasto al 100% por diversos problemas.

El médico refiere que faltan recursos humanos, así como también insumos quirúrgicos, implementos de seguridad que garanticen la higiene, y medicinas.

“Se hacen pedidos semanalmente, pero hasta el momento ni la dirección del hospital, ni la Dirección Regional de Salud, hacen algo al respecto. Se necesita personal para guardias complementarias que realicen turno toda la noche”, expresó Acuy.

El jefe de emergencia también indicó que muchas veces se ven obligados a solicitar a los pacientes comprar medicinas tan básicas, que incluso son cubiertas por el seguro, esto debido a que no hay en farmacia, a esto también se suma que actualmente el tomógrafo se encuentra fuera de servicio.

Ante esta situación, el médico pide a la dirección del nosocomio, así como a las autoridades de salud, dar una pronta solución a esta terrible problemática para que no se siga perjudicando la salud de más loretanos. (R. Graicht)