¿Existe un problema de representación en el Congreso de la República? Qué dice usted apreciado lector y lectora. Nosotros pensamos que sí, y eso está bien marcado. Al margen de simpatías o antipatías, o de respetables niveles académicos, empezando por nuestros congresistas por Loreto su presencia es tibia.

Falta sentir esa fuerza de la representatividad, poco se informa de la agenda diaria, mensual o trimestral que realizan, se desconoce si por lo menos han elaborado su agenda Loreto, y sobre esa base de gestiones rindan cuenta a la población de forma pormenorizada.

Pareciera que una vez elegidos, se acabó la magia, se acabó el amor, o en su defecto salen a la luz de las informaciones sus actividades, cuando ellos creen conveniente o les parece que el tema necesita ser difundido. Pero, tampoco la ciudadanía les exige en el marco de sus competencias.

Entonces si quienes les hemos elegido no estamos enterados de sus actividades, de sus planes de trabajo, de los proyectos de ley que presentaron, de las reuniones que puedan realizar a favor de la región que representan, en este caso Loreto. Es cuando entra a tallar una crisis, y todos tenemos un nivel de responsabilidad.

Las voces ciudadanas independientemente de organizaciones políticas partidarias, no se deja escuchar con la energía que tendría que ser, porque somos los causantes de que quienes nos gobiernan estén sentados donde están, para administrar la república del Perú, con sus regiones, provincias y distritos.

Acá en Loreto tenemos graves problemas y no vemos el liderazgo de nuestros parlamentarios loretanos a favor de la región. Y no hay aparentemente una coordinación entre nuestros representantes, cada cual se dispararía por su lado, debilitando rotundamente el accionar conjunto de quienes nos representan en el Congreso de la República.

Aquí hay un punto álgido. Nosotros los elegimos, pero para postular ellos se presentan por un partido político, al ganar se forman “bancadas parlamentarias” de la agrupación o partido a través del cual postularon, y es ahí donde empieza el divorcio con nosotros los electores.

Los parlamentarios que elegimos empiezan evidentemente a recibir órdenes de los líderes de las organizaciones, quienes tienen posiciones distantes de nuestra región o simplemente no somos importantes para ellos. Tienen otras prioridades. Entonces es obvio que ya no están al servicio de quienes los eligieron, sino del partido a través del cual postularon. Así la representatividad casi es nula.