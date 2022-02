Expresó la consejera Janet Reátegui, frente a los miembros de la comisión de investigación del congreso.



La reunión se dio ayer en la mañana en las instalaciones de la maloca de la municipalidad de Maynas. Presencialmente estuvo la congresista Yorel Kira Alcarraz Agüero, presidenta de la comisión de investigación del congreso y el parlamentario Juan Carlos Mori Celis.

Otros integrantes de la comisión participaron vía zoom. Llegaron a Loreto para conocer de cerca las denuncias que se dieron en época de pandemia, donde algunos funcionarios sin importar la vida de los loretanos, osaron permitir el alza de precios en algunos productos e insumos.

La consejera hizo un apretado resumen de las denuncias que había interpuesto ante el ministerio público. Habló de cómo muchos servidores que, teniendo un ingreso de 2 mil soles al mes, ostenten signos exteriores de riqueza.

Habló de los medicamentos vencidos, todo un escándalo en el año 2020, cuando un blíster de paracetamol llegó a costar 10 soles. Medicamentos contra el cáncer vencidos y pruebas rápidas.

“No puede soportarse todo eso, encima nos llaman hermanos desde las comunidades indicando que no tienen medicamentos o les llegan vencidos. El tema de los pulsioxímetros sobrevalorados, también se debe investigar” mencionó.

Luego habló del proyecto de seguridad alimentaria que fue aprobado por algunos consejeros en el objetivo de que la población tenga como sobrevivir a la pandemia. “Pero en caso del proyecto de crianza de gallinas, entregaron las jaulas y nada de los animales. Hay cosas tan graves en la región, donde se ha gastado tanto dinero y no se ven resultados de desarrollo” mencionó.

Cuestionó los mercados itinerantes que no habían cumplido con su cometido, por lo que no solo era responsable el gobierno regional, sino también las municipalidades ya que el Estado dio un presupuesto para que se ejecute el proyecto.

En otro aspecto, recordó que ella había dado a conocer irregularidades en la construcción del colegio Melvin Jones, y que la fiscalía había archivado el caso, siendo que a ella nunca la citaron a declarar. Por lo que luego solicitó que la investigación sea reabierta.

“Con estas cosas ¿en quién vamos a confiar? Yo creo que la corrupción existe porque el ministerio público no está haciendo un buen trabajo. Hay un cuello de botella y no se actúa en el momento exacto” declaró ante la comisión, recordando igualmente el caso de las cartas fianza “bamba” de la empresa que levanta la estructura del colegio “Rosa Agustina”.

Hubo un espacio dedicado a la red de salud de Datem del Marañón, mencionando el caso de los químicos que hablaron sobre presuntas irregularidades en caso de ingreso de medicamentos. Y que pediría a Contraloría para que ingrese a esa red de manera urgente.

Pero ello no fue todo, mencionó que al parecer la comisión que ha viajado a investigar a Datem del Marañón, tocaba con “guantes de seda al director” y que, además, prácticamente habría ido a “pasear”.