Este 25 de abril de 2022, la Corte Suprema ha puesto fin, con calidad de cosa juzgada, al caso totalmente inventado contra TAMSHI por la supuesta comercialización de madera, al declarar nulo el concesorio recurso de casación interpuesto por la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente y la Fiscalía de Loreto.

Luego de 9 años de campañas de desprestigio financiadas por ONGs millonarias, y acoso judicial por parte de la Fiscalía y del MINAM, la justicia llegó para Tamshiyacu y Loreto. Las tierras de TAMSHI son de uso agrícola, no existió deforestación, no hubo tráfico de madera.

La Corte Suprema ratifica lo resuelto por la Sala Penal de Apelaciones de Loreto al determinar que TAMSHI no cometió ningún delito ambiental, con lo cual se le pone fin con calidad de cosa juzgada a un proceso con más de nueve años en trámite que demuestra la existencia de intereses ocultos que buscan destruir la inversión privada en Loreto.

Se confirma así la resolución emitida por la Sala Penal de Apelaciones a través de la cual se determina que el caso contra TAMSHI seguido por más de nueve años no tiene sustento y recae sobre hechos que son lícitos. Las tierras de TAMSHI son de uso agrícola, no existió deforestación, no hubo tráfico de madera ni mucho menos se obstruyó una diligencia mal organizada por las autoridades.

Con esta ratificación final de la Corte Suprema, la empresa y las 2,500 personas que dependen económicamente de ella, están absueltas de las falsas acusaciones planteadas por el Fiscal Caraza Atoche y el Procurador del MINAM Julio Cesar Guzmán Mendoza. Se impartió justicia para Tamshiyacu tras nueve años de acusaciones sin fundamento que destruyeron las vidas de inocentes y el desarrollo socio-económico de Loreto.

Ni siquiera hubo una sola prueba aportada por la Fiscalía en 9 años de proceso sobre el delito acusado. Esta tercera sentencia está en línea con ya 2 resoluciones judiciales firmes del mismo Poder Judicial, en 2015 y 2017, que ostentan condición de cosa juzgada, que ratificaron en este caso que: (i) NUNCA HUBO TALA ILEGAL, (ii) resultaba imposible que las áreas de los predios tengan características de bosques primarios y NO EXISTIÓ DEFORESTACIÓN en el Fundo Tamshiyacu, (iii) las tierras que componen el Fundo son de uso y aptitud agrícola ya que fueron adjudicados como tales mediante el Decreto Legislativo N° 838, que reconoce a esos predios como agrícolas desde hace más de 25 años, y por lo tanto, no es exigible la autorización de cambio de uso de suelo y consecuente desbosque.

Es ahora tiempo que la Fiscalía y el Procurador paren el acoso incesante con recursos públicos con el solo objetivo de avanzar sus intereses personales y perjudicar a miles de loretanos que dependen directa e indirectamente de la empresa. Lo más increíble, es que el Fiscal y el Procurador están preparando un “caso 2” con exactamente las mismas imputaciones. Su actuar, cada vez más cuestionable a la luz de esta tercera resolución judicial con condición de cosa juzgada ratificando que nunca hubo tala ilegal en Tamshiyacu, está matando una de las más importantes fuentes de trabajo formal en Loreto, destruye el potencial del cacao Loretano, y hacen que los pequeños cacaoteros no venden al precio que podrían lograr en los mercados internacionales por el desprestigio que causan las acusaciones maliciosas del Fiscal y Procurador.

El MINAM y el Ministerio Público vienen malgastando los impuestos de todos los peruanos en acciones ideologizadas persiguiendo a las pocas empresas que pretenden invertir en la selva peruana.

Sobre TAMSHI

TAMSHI es una empresa dedicada a la producción sostenible de cacao de alta calidad. La misma surgió en marzo del 2018 a cargo de nuevos dueños, quienes valientemente decidieron salvar a la Compañía y a todos sus trabajadores. Actualmente, es uno de los empleadores formales más grandes de Loreto, y de la empresa dependen más de 2,500 personas.

La empresa tiene como consigna producir el cacao más fino del Perú, generar impacto social y económico positivo en Loreto, hacer de la región un centro de excelencia en la producción de cacao, y así colocar a la región Loreto en el mapa mundial del cacao de más alta calidad. Además, contribuye significativamente en la mejora de la calidad de vida de las comunidades locales en la que opera a través de empleo formal, capacitación constante, educación, salud básica y empoderamiento.