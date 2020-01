Corte Suprema confirmó condena y pena contra policía que mató a su esposa

Ayer en diligencia desarrollada en Lima.

Madre de la víctima agradeció a los administradores de justicia.

En especial al fiscal Julio Arriarán, que desarrolló estrategias claves para encontrar sanción para el asesino.

“Se hizo justicia a favor de mi hija”, dijo la señora Nila Pezo Cárdenas de Macuyama, madre de Vicky Fabiola Macuyama Pezo, quien fuera asesinada por el ahora ex policía Alexander Martín Ríos Bicerra, hace varios años en la zona de Belén.

Caso plasmado en el expediente 0001431-2011, catalogado como feminicidio. La Corte Suprema determinó: “NO HABER NULIDAD, confirmando la condena y pena otorgada por la Sala Penal Liquidadora, en época de la condena presidida por el magistrado Aldo Atarama Lonzoy, acompañado por la doctora Retis y el doctor Del Rosario.

Un caso desarrollado pulcramente por el fiscal superior Julio Arriarán Lora, quien tendió sus estrategias a fin de no dejar salida al ejecutor de tan horrendo crimen. Crimen que negó hasta el final, siendo que el día de la sentencia, tampoco asistió a escucharla.

Intuía que iba a ser condenado. Su defensa fue el Abog. Warren Gonzales, quien ayer estuvo en la audiencia de la Corte Suprema. Abogado que en más de una oportunidad tuvo que calmar los impulsos agresivos de su patrocinado, quien levantaba la voz, incluso a los integrantes de la sala penal liquidadora. Igual la sala en más de una oportunidad le llamó la atención.

Aparte de ir a la Iglesia San Martín a pedir perdón a Dios por lo que hizo, ahora tendrá que ir al penal a pagar sus culpas hasta ser resocializado.

Iquitos no olvida el cruel asesinato de Vicky, quien primero fue golpeada y luego acuchillada en varias partes del cuerpo. Mientras que el asesino, ahora un expolicía, alistaba su mochila para partir a la base de Sinchicuy. Cada testimonio que daba ante los jueces, luego no guardaban coherencia. Solo se enredó en sus coartadas.

“Hasta ahora hemos seguido luchando por mi hija, finalmente la Corte Suprema ha fallado a nuestro favor para que ella pueda descansar en paz y el culpable pague en la cárcel por el horror que cometió contra mi hijita.

Agradezco a los jueces que vieron la causa, sobre todo al fiscal superior Julio Arriarán, quien luchó hasta el final para conseguir justicia, un gran fiscal”, expresó la señora.