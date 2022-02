Se efectivizará el trabajo presencial en 8 horas diarias, que se regirá desde este 16 de febrero.



Por Resolución Administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial N° 20-2022-CE-PJ, desde mañana 16 de febrero hasta el 2 de marzo de 2022, las Cortes Superiores de Justicia del Perú retomarán progresivamente el trabajo presencial de ocho horas diarias, medida adoptada posterior al levantamiento del aislamiento social obligatorio en el país, la cual la cumplirán tanto jueces, como trabajadores jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial.

La misma, ha sido adoptada por la Corte Superior de Justicia de Loreto, a través de la Resolución Administrativa N° 158-2022-CSJLO-PJ, con la finalidad de impulsar la atención al público, dando continuidad a los procesos administrativos y facilitando el acceso a los servicios de justicia, aún dentro de las limitaciones por el vigente estado de emergencia sanitaria por COVID – 19 a nivel nacional. De esa manera, se determinó que la labor presencial en esta Sede Judicial se desarrollará en ocho (08) horas diarias de 7:30 a.m. a 4:30 p.m., considerando una (1) hora de refrigerio, de 1:00 p.m. a 2:00 p.m., que no se computará como parte de la referida jornada laboral. Vale recalcar que el acceso del público en general a las instalaciones y/o dependencias de esta Corte Superior permanecerá restringido.

Cabe recordar que el pasado 06 de enero del presente año, por resolución administrativa N° 01-2022-CE-PJ emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, se puso a disposición el trabajo remoto de ocho horas diarias, ante una nueva ola de la pandemia. Sin embargo, es importante destacar las oportunas acciones preventivas desplegadas por la Corte de Loreto, que, resguardando la salud e integridad de jueces, juezas y servidores que integran su comunidad jurisdiccional, permitieron el ininterrumpido desarrollo de audiencias y vistas de causas programadas por los juzgados y salas, asimismo se puso a disposición de la población los diferentes canales y plataformas de atención virtual del Poder Judicial a fin de no perjudicar el servicio de justicia en favor de los usuarios de la región.

La Corte Superior de Justicia de Loreto reafirma su total compromiso de trabajar en beneficio de la comunidad y pone a su disposición todos los medios disponibles que permitan seguir aportando mejoras que coadyuven al sistema judicial en Loreto, renovando a su vez, medidas prioritarias que salvaguarden la integridad de sus colaboradores y público en general. CSJ Loreto.