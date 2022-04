Para optimizar la atención de los procesos judiciales no penales.



Con la finalidad de concretizar un proyecto que beneficie a las Cortes Superiores de Justicia del Perú, entre ellas, la Corte de Loreto, y el cual está encaminado a la mejora de la plataforma tecnológica de procesos judiciales no penales, la Dirección del Programa Expediente Judicial Electrónico (EJE) No Penal, del Poder Judicial, concurrió a la referida Corte de Justicia para ejecutar la etapa diagnóstica del mismo.

En esta sede judicial, el equipo técnico del Programa del EJE No Penal, viene desarrollando desde ayer y hasta el 22 de abril, una serie de actividades presenciales consistentes en el mapeo de procesos, que permitirá evaluar los procedimientos que aplican los órganos jurisdiccionales no penales en sus procesos, y así plantear las consiguientes mejoras.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto, doctor Carlos Alberto Del Piélago Cárdenas, recibió a la referida comisión técnica, con quienes dialogó sobre las dificultades y necesidades que afronta la institución, principalmente, por las deficiencias de conectividad y la carencia de los equipos tecnológicos; posibilitando que se reconozcan las mismas, para coadyuvar a una implementación acorde a la realidad del Poder Judicial de Loreto.

Cabe señalar que, los juzgados de paz Letrado de Maynas y Mesa de Partes de las especialidades de laboral, familia, y civil, así como la Central de Notificaciones fueron los primeros órganos de la Corte de Loreto en participar de las reuniones de validación para el mapeo de procesos. CSJ Loreto